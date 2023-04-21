112年全國大專校院運動會聖火環台傳遞12所學校，20日已傳至文化大學，由體育系代表選手組成文大聖火隊，並由當選2023年世界大學運動會射箭國手許嬿嬅擔任主火接棒，完成聖火環校任務。交接儀式由中原大學副校長洪穎怡傳遞給文大校長王子奇。王子奇校長指出，歡迎中原大學聖火團隊到來文化大學傳遞聖火，也很榮幸文化大學接下全國大專運動會的聖火傳遞的任務。

全國大專校院運動會聖火環台傳遞12所學校，20日蒞臨文化大學，中原大學與文大聖火隊合影。(照片/文化大學提供)

112全國大專運動會由中原大學主辦，文化大學代表團參賽共有258名代表，分別參與18個項目，有40名教練指導。王子奇校長鼓勵參賽學生勇奪20面金牌，再創文化大學在全大運的輝煌成績。他表示，能夠在疫情趨緩之際舉辦大型體育賽事，讓人感到振奮，全大運是國內大專院校最重要的體育競賽之一，相信今年在中原大學舉辦的全大運賽事必定是精彩可期。

王子奇校長指出，希望文大運動代表隊能夠把平時努力付出的訓練展現在這次的全大運的競賽中，誠摯的祝福這次中原大學舉辦的大會圓滿成功，也預祝兩校運動代表隊皆能勇奪佳績。身兼大專體總會長與文大副校長的王淑音表示，期望兩校選手都能精益求精，超常發揮，不但為自己爭取榮耀，更能積極拿下獎牌，為校爭光。

聖火交接儀式由中原大學副校長洪穎怡傳遞給文大校長王子奇。(照片/文化大學提供)

擔任聖火傳遞的中原大學副校長洪穎怡指出，中原大學歷經32年後，再次主辦全國大專校院運動會，今年以「全人、全力、全大運」為主軸，將運動賽事融入全人教育，並多次尋求文大體育界的老師前輩詢問籌辦事宜，希望今年能為台灣體育界開創新的里程碑。