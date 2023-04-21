東海大學把建築圍籬變成台中市大都會的露天美術館！國定古蹟路思義教堂正值整修期，四周遍布建築圍籬，但東海創意暨藝術學院發揮創意，推動「2023台灣國際SDGs圖像設計展」，藉由來自海內外將近200件的藝術作品重新定義「圍籬」，打造成為全台最具特色的露天美術展。

近年來在永續發展推動上屢獲肯定的東海大學，在藝術傳播上也朝聯合國SDGs永續目標邁進，而22日將在台中市政府環保局輔導下，偕同中華民國美術設計協會，舉辦「2023臺灣國際SDGs圖像設計展」，以圍籬為天然景框，為企業與一般大眾傳遞永續藝術的精神與美。

東海大學創意暨藝術學院以圍籬為天然景框，展出藝術品，為企業與一般大眾傳遞永續藝術的精神與美。(照片/東海大學提供)

東海創意設計暨藝術學院院長許和捷表示，此次適逢東海路思義教堂閉館整修1年，看到周圍建築圍籬影響到東海大學的美麗校園，因此他靈機一動，決定重新設計建築圍籬，發起「2023臺灣國際SDGs圖像設計展」，把周圍環境當作一個藝術展場，就將畫作陳列在戶外圍籬上，讓路過的大眾都能一睹藝術風采。

許和捷說，此次剛好也是台灣視覺設計最老的協會「中華民國美術設計協會」60週年，所以也一同與東海舉辦SDGs科普傳播活動，展品有來自30國70件大型圖像作品，國內10個協會與大專院校菁英學子也提供120餘件，總計近200件作品將於路思義教堂的建築圍籬展出，同時也以此把東海大學路思義教堂60週年與SDGs永續發展共同向世界發聲，用創意將設計與藝術跨界結合，相當具有時代意義。

東海大學路思義教堂60週年與SDGs永續發展共同向世界發聲，用創意將設計與藝術跨界結合，相當具有時代意義。(照片/東海大學提供)

許和捷補充，為了協助青年學子銜接當前臺灣與國際創新設計的發展，將藉由這次的活動，聯合中部朝陽科大、大葉大學、嶺東科大等各大院校，一同籌辦「創新設計與藝術學習講堂」，講堂主題將以當前設計與藝術創新學習發展為題，並於藝術中心呈現靜態展覽。本次講堂活動對象為全國高中生，順應聯合國17項永續發展目標SDGs的概念，以創新設計與藝術為範疇，讓高中生對興趣領域有更深入的探索與了解，提早與大學連結，將有利高中生邁向未來大學的路程。