為促進泰國與台灣之間的旅遊、貿易和文化，更為緊密的互動，泰國文化節（Amazing Thailand Festival 2023）活動，將在4月29日、30日台北舉行。泰國貿易經濟辦事處今（21）日舉辦事先記者會。

活動由泰國貿易經濟辦事處（TTEO）、泰國觀光局（TAT）及台北市政府文化局共同在台北信義區香堤大道廣場舉辦歡樂的文化節活動，活動當天綜合了市集攤位、藝文表演活動及文化體驗等活動，集結吃喝玩樂，讓人不用出國也能在台北親身體驗道地的泰國文化風情。

泰國貿易經濟辦事處曾德榮處長致詞。（攝/景義婷）

泰國貿易經濟辦事處曾德榮處長表示，活動當天的市集攤位非常多元，其中最特別的是還有時裝秀的部分，期望未來台方跟泰方有更多的連結。

泰國傳統文化舞蹈。（攝/景義婷）

為期兩天的活動，主舞台區有來至泰國曾在2020年登上倫敦時裝週的泰國時尚品牌khwanta handicraft、泰國古老舞蹈文化箜舞劇（Kon ched khon）另外也有泰國傳統舞蹈表演、泰拳和驚奇的鬼面具秀（Phi Ta Khon）、泰國草藥DIY聞香瓶、泰國美食示範、甘拉雅尼音樂學院、國立師範大學音樂學系帶來的音樂演出、知名的MFF和The Bank樂團。泰國觀光局攤位提供許多免費的泰國旅遊資訊及地圖、會員扭扭樂、滾滾樂等遊戲，獎項相當豐富，歡迎大家前來感受濃濃的泰國氛圍。

泰國觀光局台北辦事處丁蓉采處長。（攝/景義婷）

泰國觀光局台北辦事處丁蓉采處長提到，首先非常感謝媒體來參加今天的記者會，本次活動會圍繞在5F的主題，期待在4月29日、4月30日可以見到大家。

泰國文化節攤位活動多元。（照片/泰國貿易經濟辦事處提供）

泰國觀光局表示，疫後國門重啟後，泰國旅遊持續深受旅客喜愛，為了邀請旅客到泰國重新感受旅遊的美好，用未曾見過的泰國來精彩你的人生。因此邀請了山富旅遊、鼎運旅遊、天海旅行社、燦星旅遊、世興旅行社及好好玩曼谷護照等6家旅遊業者以及亞洲航空、泰越捷航空公司參加活動。

泰國觀光體育部統計數據顯示，2023年1月至4月10日期間前往泰國的台灣遊客人數約為154,921人次。這代表泰國旅遊己經開始復甦往更好的方向邁進，期待更多台灣旅客在泰國相見。