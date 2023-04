近日輔仁大學AI發展中心在江漢聲校長的帶領之下,研究團隊在醫療大數據研究上有不錯的表現,吳思遠教授與AI發展中心研究團隊宣布,他們發現了一種新的食道癌治療方法,這種方法有望改善患者的存活率。並將其研究成果發表於胸腔腫瘤領域排名第一(Impact Factor > 20分)的Journal of Thoracic Oncology (International Association for the Study of Lung Cancer醫學會會刊。)

( https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1556086423004872)

吳思遠教授指出,食道癌分為「鱗狀細胞癌」和「腺癌」,好發於50至60歲男性,發生部位以食道中下段居多,且台灣9成為鱗狀細胞癌患者,預後較差,與腺癌以腫瘤遠端復發不同,鱗狀細胞癌常局部復發,5年存活率僅不到20%,因此局部控制非常關鍵。標準的治療方法包括手術、放療Radiotherapy和化療等Chemotherapy,但是由於毒性較高放射治療劑量無法更高,常常治療效果並不理想,許多患者在治療後不久就復發了。

輔仁大學AI發展中心吳思遠教授研究團隊發現了一種新的治療方法,該方法基於常用的降血脂療法statins,Statins藥物能夠與化療和放射治療產生協同作用。過去的研究顯示,Statins藥物可以使細胞停留在G1期,從而使細胞對化療和放射治療更加敏感。此外,越來越多的證據表明,Statins藥物具有抗增殖、促凋亡、抗侵襲和增強放射敏感性radisensitivity enhancer的特性,這使得它們可以用作抗癌劑。因此,Statins藥物可能能夠克服化療和放射治療的抗藥性radioresistance,增強其抗癌效果,並減少其毒性,從而有助於提高食道癌患者的總體生存率和食道癌特異性生存率。研究結果顯示,這種方法可以明顯提高患者的存活率,同時減少治療副作用。

這項研究的發現對民眾意義重大,食道癌是一種高死亡率的疾病,許多人因此失去了生命,這種statins合併電化療(concurrent chemoradiotherapy, CCRT)的治療方法有望改善患者的存活率,給患者和家屬帶來希望。而傳統的治療方法往往會對患者造成不良反應和副作用,使得患者痛苦不堪,這種statins合併CCRT治療方法可能減少這些不良反應和副作用,提高患者的生活質量,也可能可以為其他類型的癌症治療提供新的思路和方法。