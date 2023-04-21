高中新課綱上路邁入第四年，臺中市政府教育局為鼓勵各校分享課程學習成果，特別攜手臺中市大學校院規劃4場「優學台中」學習成果博覽會，提供學生展示「優質學習、優學歷程」的舞台。今年度首場「優學台中」學習成果博覽會由中臺科技大學與臺中市立霧峰農業工業高級中等學校共同辦理，18所臺中市高中職校師生團隊於今日（112/4/21）齊聚中臺科大，讓學生透過駐點解說及短講等方式，有效強化學習歷程反思、觀摩學習及發表技巧，進而促進跨校師生交流。

111學年度「優學臺中」學習成果博覽會，以「優質學習、優學歷程」為主題，規劃靜態及動態之作品展示方式，其中靜態展示採學生駐點解說方式進行，動態展示則由學生進行6分鐘短講方式呈現。(照片/中臺科大提供)

111學年度「優學臺中」學習成果博覽會，以「優質學習、優學歷程」為主題，規劃靜態及動態之作品展示方式，其中靜態展示採學生駐點解說方式進行，動態展示則由學生進行6分鐘短講方式呈現，除藉此鼓勵學生分享課程學習成果，反思個人學習歷程，並邀集大學教授及專家共同參與，藉由專家學者講解提升學生發表技巧及內涵。最後希望能夠透過學習成果博覽會，促進大學校院、高中職校師生之跨校學習與交流。

首場「優學台中」學習成果博覽會由中臺科大與臺中市立霧峰農業工業高級中等學校共同辦理，18所臺中市高中職校師生團隊於今日（112/4/21）齊聚中臺科大， (照片/中臺科大提供)

中臺科大陳錦杏校長表示，「優學臺中」學習成果博覽會除了讓學生透過學習成果發表，提升學生發表技巧與內涵外，學生透過分享新課綱學習成果，充分展現出多元文化與創意，對新課綱推動成效而言，是一場別具意義的成效驗證。

中臺科大吳正男招生長表示，「優學臺中」學習成果博覽會為檢視學校推動新課綱成效的重要指標。這次參加成果展示的45件學生學習成果，除包含新課綱實施後部定必修、校訂必修、多元選修、加深加廣選修等課程，同時亦涵蓋新課綱中備受重視的自然科學領域及社會領域的探究與實作、自主學習等項目，顯見在新課綱推動及引領下，學生得以展現出更多元且豐富的學習成果。