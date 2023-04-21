文壇巨擘柏楊先生之夫人張香華女士，將77年前柏楊於中國東北大學的畢業論文《政治鬥爭研究》手稿掃描本，以及近年再版的《柏楊資治通鑑》捐贈國立臺南大學。南大於今(21)日於該校辦理贈書儀式，由陳惠萍副校長代表接受並頒贈感謝狀，觀禮來賓有蘇進強先生、徐榮昌先生、南大前人文學院院長張清榮、前圖書館館長謝金美，以及圖書館高實珩館長、國文系王建國副教授與校內師生等，場面溫馨。

柏楊(1920－2008)原名郭定生，曾改名郭立邦、郭衣洞，另一筆名為鄧克保。柏楊勤耕筆墨，創作小說、雜文無數，例如《中國人史綱》、《柏楊版資治通鑑》等史學專著。歷經幼年家庭失和、國共戰亂流亡、牢獄之災等顛沛流離的一生，他的作品行文間展露出實事求是、無懼威權的性格。「不為君王唱讚歌，只為蒼生說人話」是他在臺灣人權運動發展的道路上一貫秉持的信念，並透過寫作持續奮鬥的目標。

本次捐贈的畢業論文手稿掃描本，是柏楊於1946年以自創身分「郭衣洞」之名，就讀中國東北大學的畢業論文，雖其在畢業後隔年因被查出假身分而遭開除學籍，不過，其畢業論文《政治鬥爭研究》隨歷屆校友論文複印成冊，其中典藏於吉林省圖書館的影本，被中國資深媒體人楊侖發現，輾轉連繫上柏楊夫人張香華女士，經友人協助查證比對，近5萬字論文，確認是柏楊真跡。張香華女士於3月赴香港，透過友人協助向該校商借手稿正本掃描留存，並將攜回之手稿掃描本及近年再版的《柏楊資治通鑑》捐贈給南大。

柏楊夫人張香華女士(左二)捐贈柏楊論文手稿掃描本及資治通鑑，南大陳惠萍副校長(右二)代表受贈並表示感謝。(照片/臺南大學提供)

柏楊為南大第一位名譽博士，南大於2007年設立柏楊文物館，展示其珍貴的手稿、文物、剪報資料、影音資料、相關研究論文以及雜文、小說、詩詞和其他史學著作等。本次獲贈的《政治鬥爭研究》論文手稿掃描本及《柏楊資治通鑑》，預計於5月起於南大柏楊文物館展出，該館每週週三至週日開館，採預約參觀制，預約電話：06-2133111分機297、電子信箱：[email protected]，官網網址：https://lib-museum.nutn.edu.tw/。