「清掃學習」是許多企業領袖堅持的基本美德，長期重視勞作教育的東海大學，攜手台灣美化協會號召台、日企業家一同彎腰勞作清掃，以親身實地傳遞勞作美德。此外，重視永續發展的東海，於22日也舉辦「2023台灣國際SDGs圖像設計展」的揭幕典禮，打造全台最具特色的露天美術展。

東海大學攜手社團法人台灣美化協會，舉辦「2023美化協會年度座談會」，主題為「企業家狂想：一堂清掃哲學課改變台灣」。今年疫情趨緩，各地企業家及社團參與人數超過500人，4月23日企業家將一同於東海大學落實「清掃勞作」。

日本美化協會方也很重視20周年的年度活動，有25位日本企業友人來台共襄盛舉，參與貴賓包括，東海大學校長張國恩、立法院副院長蔡其昌、東海副校長劉正、副校長詹家昌、台中市觀光局局長陳美秀、台灣美化協會創會理事長徐重仁、台灣美化協會理事長暨曼都國際董事長賴淑芬、漢翔航空董事長胡開宏、雄獅集團董事長王文傑、揚秦國際企業董事長卓靖倫、東海管理學院院長李書行、勞教長卓逸民、學務長龍鳳娣、圖資長楊朝棟、公共事務處處長黃兆璽等人參與活動。

『凡事徹底、磨練心志、謙卑學習、感恩惜福』是台灣美化協會的四大理念，可進而影響自己的家庭、社區、事業，美化周遭環境，創造美好生活。(照片/東海大學提供)

東海校長張國恩表示，「永續發展」是治校主軸之一，同時成立「永續發展辦公室」，應用綠色永續方法，輔導企業正確的、有效的解決問題，為保護地球，人類永續生存發展盡心盡力；除此之外，東海也推出勞作4.0，這些與台灣美化協會的理念不謀而合。希望藉由本次活動的舉辦，大家共同彎腰學習，體驗『凡事徹底、磨練心志、謙卑學習、感恩惜福』的協會四大理念精髓，並進而影響自己的家庭、社區、事業，美化周遭環境，創造美好生活。

台灣美化協會理事長賴淑芬表示，台灣美化協會20年來，不間斷地在台灣各地推廣清掃活動，今天座談會談「企業家狂想一堂清掃哲學課改變台灣」，意思是在打掃這件事情上，不分職業貴賤，都應該要親近打掃，親身打掃，慢慢的就能感受到打掃的價值，敬愛打掃、尊重打掃的人，進而才能學會珍惜，成為一個感恩惜福的人。

東海大學重新設計建築圍籬，把周圍環境當作一個藝術展場，就將畫作陳列在戶外圍籬上，讓路過的大眾都能一睹藝術風采。(照片/東海大學提供)

東海創意設計暨藝術學院院長許和捷也在台中市政府環保局輔導下，偕同中華民國美術設計協會，藉由來自海內外將近200件的藝術作品重新定義「建築圍籬」，舉辦「2023臺灣國際SDGs圖像設計展」，以建築圍籬為天然景框，向企業與一般大眾傳遞永續藝術的精神與美。