泰北中學迎向創校第107週年，校慶活動4月22日展開，特別邀請各界共襄盛舉。本屆校慶響應董事長楊奕蘭女士的教育理念，以「愛分享 分享愛」為活動主題，籌畫一系列精彩繽紛的慶祝活動。

泰北中學校慶活動內容除了學生表演與運動競賽外，此次園遊會特地籌畫特色攤位，並邀集所有攤位捐出當日所得百分之十給台北市永福之家，讓參與的各界貴賓、友校師長、學生家長與社區民眾都能在有趣好玩的活動中，感受到泰北高中的創新與活力，更呼應「愛分享 分享愛」的活動主題，讓愛與關懷的精神在校園內、外傳遞。

校慶當天，開場活動由高中部各班以「愛分享」為題，發揮創意與專長，設計一系列亮眼吸睛的造型穿搭秀，以青春活力與想像力為校慶拉開序幕。而來自法國與義大利的外籍交換生陳契、施普恩也共同參與熱鬧歡騰的戰鼓擂鳴，用鼓聲分享在泰北的見聞與收穫，展現泰北高中接軌國際文化傳遞的軟實力；此外，還有最具青春活力的表演藝術科學生舞蹈與別具特色意氣風發的儀隊表演。

楊奕蘭董事長、家長會蔡巧貴會長與泰北高中老師們合影。(照片/泰北高中提供)

此外，不只有學生吸睛的表演與緊張刺激的運動競賽，在全體師生共同籌劃的園遊會更是好看、好吃、好玩的一大亮點；其中教務處以「國際任意門、世界時光機」為主題，由各科主任率領同學們各顯身手，籌畫特色攤位:如日文科販售創意御守，設計群則發揮手作功力，擺設以人物速寫、胸章、毛線作為主題；雙語國中部的孩子們也設立魔術攤位，與各位學長姐一較高下。

除了動態的表演與園遊會攤位外，設計群科將於自4月21日至4月27日假重光2樓圖書館舉辦「校慶科展」靜態展覽。展示逐年來的學習成果，其中，更包含在全國及臺北市學生美術比賽、全國技藝競賽的得獎作品，展現泰北設計群學生得獎連連的堅韌實力，也看見孩子們用創意與努力一步步打造走向夢想舞台的階梯，值得一提的是「2023泰藝盃漫畫比賽」，榮獲殊榮的國中選手，由該校校長親授獎項。

校長陳建佑表示:「泰北中學作為台北市歷史最悠久的私立學校，創校已逾一世紀，仍砥礪前行，不斷追求突破與創新。本次校慶主題訂為「愛分享 分享愛」，不僅在寓教於樂中培育樂於分享的美德，更呼應了本校創校伊始以「報恩感謝、行學一體」辦學的全人精神。」

家長會蔡巧貴會長表示:「家長會非常榮幸的與師生同慶泰北中學的生日，除提供豐富的伴手禮外，對本校一系列「愛的分享」主題印象深刻，豐富且多元的活動，也讓師生及親子留下感動的記憶。