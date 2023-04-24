台北市簡姓宗親會第七屆第二次會員大會於4月22 日（六）在台北鉅星匯國際宴會廳”召開會員大會及「祭祖大典」，緬懷祖先德澤，誠敬祖宗平安順利，傳承永續。

本次活動出席的理監事有台北市簡姓宗親會由理事長簡廷在、名譽理事長簡太郎(曾任行政院秘書長)、副理事長簡志誠、簡剛民、常務監事簡光義、總幹事簡宗平等率領理監事會籌辦傳𠄘永續活動。嘉賓則有來自世界簡姓宗親總會簡明春理事長、臺灣簡姓宗親全國總會理事長簡坤鈺、全國張廖簡聯合總會簡慶林理事長及台灣各縣市地方簡姓宗親理事長等宗親嘉賓共同参。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，提到炭稅及炭費，改變產品的價值與價格。(照片/台北市簡姓宗親會提供)

本次會員大會頒發重陽敬老禮金及會員子女奬學金，以及熱心公益宗親貢獻獎等凝聚宗親傳承永續良好的文化。簡廷在理事長表示，宗親會以愛與包容，凝聚宗親各行各業成功典範，及學術政商資源整合分享，是大家知識、專業交流與融合宗親力量，代代傳承的良好平台，更希望老、少、中、青年宗親共同努力接續宗親傳統。

會議中特別邀請到台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，主講ESG趨勢，首先提到環境保護的重要性，未來全球企業減碳是必然的趨勢，透過能源轉型延伸至個人生活、社會以至於整體產業鏈改變，例如近幾年推廣的電動車與電動機車即是很好的範例。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，提到包含能源轉型等四大策略，是現在進行式，也與每個人習習相關。(照片/台北市簡姓宗親會提供)

簡又新表示，近年來聯合國世界旅遊組織推行永續旅遊，是透過節能減碳方式所進行的綠色旅遊，保護自然遺產和生物多樣性。在旅行時設法降低對於環境和社會的衝擊，並促進旅遊地經濟發展，創造當地就業和收入的機會，尊重社區特性，促進跨文化的理解和寬容。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，化石燃料能源的需求正在世界各國逐漸減少。(照片/台北市簡姓宗親會提供)

知名聲樂家簡文秀特別在現場演唱甜蜜蜜等多首歌曲，使現場嘉賓在當下也能陶冶心靈，並期待下次會議流程更為精采，宗親能永續傳承。