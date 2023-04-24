玄奘大學時尚設計學系4月23日下午於遠東巨城戶外廣場舉辦第九屆畢業成果展《遊紉》，本次展覽包含「末日的幻想」、「Layout」等六系列作品，以Fashion Show的方式動態演出。同學更結合本校大眾傳播系的直播技術及空拍機表現手法，夾帶作品飛行展示，將學生學習成果多元呈現，參與的民眾亦給予極高的評價。

玄奘大學時尚設計學系主任吳珮韓表示，「每年的畢展都是學生們的成果展現，過程格外的辛苦。尤其是動態展演的部份，更考驗同學們的整體設計及應變能力。這次畢展回到新竹舉辦，並選擇走出戶外，就是希望能多增加同學與民眾的互動，可以將最真實的回饋記在心裡，這也將是同學們未來從事設計工作的能量」。

「末日的幻想」系列作品帶來滿滿的科技材質與想像。(照片/玄奘大學提供)

本屆主題《遊紉》，表達的是大學四年生涯裏，有同學自遠方來，如一場遊歷般。在校中結交了一些好朋友，時而同窗學習，時而共伴遨遊。同學期待在即將邁出校園之際，以畢業成果向觀眾展現博得青睞，未來在設計上自由發揮，遊紉而有餘。本次畢業展演呈現第九屆學生大學四年所學，作品透過學生模特兒的穿著，展現彩妝、髮型、服裝三層次的整體造型設計，更能表現出玄大時尚系的系所特色。

「銀河2000」系列作品呈現Y2K世代強烈的個人風格。(照片/玄奘大學提供)

由於畢業展前幾屆在台北松菸文創中心展出，今年玄奘時尚系決定將畢展重新於學校所在地舉辦，期望可以藉此回饋新竹鄉親，拓展在地民眾的時尚文化，並希望新竹居民可以與大家共享這個美好的時尚假期。

《遊紉》畢展直播連結如下: https://www.facebook.com/FashiondesignHCU/videos/580178494089772/