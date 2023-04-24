面臨台宏斷交，不少在台宏都拉斯籍學員恐失金援，然而，身為東海大學宏都拉斯籍生Daniel楷健依舊保持對台灣教育的感恩，於4月23日舉辦IC Earth Day淨溪活動，號召超過20多國的國際學生，共同舉辦IC Earth Day淨溪活動。東海大學國際學院永續學程二年級宏都拉斯學生Daniel楷健表示，即使宏都拉斯已與台灣斷交，但他仍要以行動來表現對台灣的愛與感謝。

長期重視永續人才培育的東海大學國際學院院長幸雅各表示，這個活動是由國際學院的學生Daniel楷健發起，自三月台灣與宏都拉斯斷交後，不少宏都拉斯的學員恐失金援，但宏都拉斯籍Daniel楷健，卻無懼斷交的影響，仍以行動表示愛台灣，號召超過20多國的學生齊心，在台中清水區進行一日淨溪活動，以實際行動表達對於台灣這個第二個故鄉的愛與感謝。

Daniel楷健表示，這個活動的發起，不僅是對於地球的環境永續的實踐，更是為感謝在就讀東海大學時所得到的資源以及師長們的幫助。不管未來國際間關係如何變動，還是感謝東海願意繼續支持學生完成學業，所以才發起這次的淨溪活動。本次活動不僅有20多位國際學生共同參與，國際學院院長幸雅各與永續學程Aleksandra Drizo教授皆應邀出席支持淨溪活動。

東海大學國際學院院長幸雅各，從大學帶頭做起教育學生，再由學生主動回饋社會，打造具有永續教育意義的循環鏈。(照片/東海大學提供)

幸雅各院長說，他對國際學院的學生感到驕傲，特別是永續學程和國際學程的學生，他們主動讓地球變得更清潔、更健康。在保護地球方面，年輕一代面臨著無數問題，儘管如此，他很高興看到學生們為自己的未來負責，他希望他們在未來的歲月裡能保持這種心態。幸雅各進一步說，從大學帶頭做起教育學生，再由學生主動回饋社會，是一個具有永續意義的循環鏈，東海正持續朝向全國最具永續教育意義的綠色校園。