國立高雄科技大學是教育部苗圃計畫的分區資源中心，日前舉辦「跨計畫教師交流會」及「議題場域探查活動」，藉由交流活動分享高科大承接教育部苗圃計畫四年來的經驗。首日邀請高科大高瞻科技不分系張鐵懷老師及高科大創新創業教育中心陳建志老師，與中南部各大專院校師資分享及交流，幫助各校了解工作坊辦理模式，甚至促成多場人培工坊及師培工坊。高科大副校長謝淑玲指出，苗圃計畫最終要達成思考的延伸，也就是藉由探查場域、進行工坊、導入設計思考產生想法的過程之後，要能繼續如漣漪擴散，延伸思考的成果，向下開展出更多研究、競賽、產學等各類專案。

第一日的交流活以促進計畫間的互動與交流，增加彼此了解。第二日舉行「議題場域探查活動」，跨計畫與跨領域的老師們分別參訪屏東縣竹田鄉農業及高雄市梓官區漁業。在屏東竹田鄉參訪客家文化中心，認識竹田的檸檬及文化產業，竹田鄉長吳振中提及資源整合與城鄉發展的重要性，借重高科大苗圃計畫的能量及大學社會責任實踐，幫助發掘地方能量，結合學術、科技、產業等多方力量帶動竹田鄉之創新發展，期盼達到人才培育、產學研發與國際鏈結之使命，邁向貢獻城鄉，以達到均衡發展之願景。

第二日(4月16日)的議題場域踏查活動，走訪屏東竹田鄉、以及高雄梓官，這些區域分別有農產、漁產等傳統產業聚落存在。(照片/高雄科技大學提供)

另一場探查地點則為高雄市梓官區，參訪當地漁貨叫賣市場及赤西里的人文歷史風光。梓官區漁會超市在今年三月以「戀戀蚵仔寮冷鏈展售中心」的嶄新風貌迎接消費者，梓官區漁會股長謝欣蕙說，漁會展售中心分為六大區，包括冷凍魚貨區、烏魚子專區、休閒食品區、優質禮盒區、農漁會產品專區及食魚教育專區，食魚教育專區能讓消費民眾直接看到漁產品加工過程，了解食品安全作業，並提供消費者更舒適的購買環境，實現「產地到餐桌」及「吃當季，食在地」的精神。

高科大後續尚有一系列設計思考的師培及人培工作坊，期望實地探查場域後的問題能帶回校園，透過深度討論、專業與問題導向的實作設計，透過跨領域合作模式實現跨專業及貼近產業教育，並將探討得到的解決方案實際回饋給當地，使高科大成為地方產業鏈結與發展最重要的橋樑。