聖約翰科技大學於112年4月22日舉辦56週年校慶暨紀念創辦人王長齡主教逝世53週年感恩禮拜，校友總會亦於當日舉行「五專部77級畢業30週年同學會」及「2023校慶回娘家」活動，計有300位校友及眷屬返回母校參加，參與人數創下歷年新高。校慶日活動包括：校園巡禮回味及科系導覽、校友總會各社團舞台活動、校友企業工商展示，還有園遊會的美食攤位及烤肉趴，不但讓校友重溫求學時光，也讓人感受到校友的熱情與能量。

「我們77級願意盡己之力，協助學校發展。」77級茶會總召林右峯學長說，透過活動的串連與演繹，將77級的同學呼喚回校，許多同學都是30年未見。各班各系的兄弟姐妹都回來了，情感也回來了。此次同學會的目的就在於傳達「我們是一家人」的意義，不論是新埔或是聖約翰，77級同學都是一群熱血的校友，一起來力挺母校、支持母校的發展與茁壯。

校園巡禮回味及科系導覽，校友實際操作體驗多媒體設計系的巨幅螢幕牆的功能。(照片/聖約翰科技大學提供)

校友總會賴俊年理事長指出，「畢業30週年同學會」始於59級校友於18年前首次舉辦畢業30同學會，隨後65級校友在100年10月10日上午10:00發起「畢業30週年快閃」活動之後，自67級至77級，幾乎每年都舉辦畢業30年同學會。由於母校新埔工專是大家共同成長的地方，因此這是一個充滿回憶、感動及溫馨的活動，期盼所有校友一起支持母校，幫助母校永續發展。

張文宇校長感性表示，他也是在民國77年進入聖約翰科大前身新埔工專電機科任教，從工專、技術學院到科技大學，這一路走來，學校歷經校園整建及設備更新，已奠定扎實的基礎。雖然學校不斷蛻變，但不變的是聖約翰的精神，希望大家找回30年前在母校的共同回憶，重溫校園時光。

張文宇校長指出，「校友建校」是新埔及聖約翰獨有的特色，尤其去年12月董事會全面改組之後，9席董事均為新埔校友，是全台第一間實現「校友建校」的學校。董事會挹注足額資金幫助校務發展，學校正努力轉型、向上爬升。他願以謙卑的態度及積極的作為，在董事會、校友總會7萬多名校友與全校師生的通力合作下，帶動學校的轉型，打造精而實的科大，再創新埔榮光。

此外，為讓校友瞭解母校近年來的建設成果及發展特色，更安排「校園巡禮回味及科系導覽」，帶領校友參觀多媒體設計系的互動體驗暨媒體製作中心、巨幅螢幕牆，以及樂齡福祉與健康促進系的老人生活模擬教室、「照顧服務員」技能檢定術科考場…等，成為返校活動的重點特色。

校慶園遊會美食攤位滿足校友的味蕾，圖為單車社校友相約騎乘單車返回母校參加同學會。(照片/聖約翰科技大學提供)

值得一提的是，校友總會各個社團蓬勃發展，包括：高爾夫球隊、羽球社、籃球社、桌球社、路跑社、單車社、登山健行社、幸福羊圈（團契）、圍棋社、薩克斯風社、歡樂K歌社及重機校友約騎等12個校友社團，均有校友集體返校大會師，以聯誼的方式促進校友間交流與認識，也讓今年的校友回娘家活動，更加歡樂與精采。