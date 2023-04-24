佛光大學產品與媒體設計學系設計創作展，假佛光緣美術館開展啦！產媒系有100位2、3年級的學生共同參與，帶來了超過35組、300件的產品與媒體創作。其中，現場展示家具設計、影像平面設計以及AI生成藝術等十大類作品，更包含入圍紅點概念設計獎並參與決賽的四件作品，展覽至6月4日，內容豐富精彩！

展覽主題為「平常心」，展現學生們在疫情期間教育環境轉變的衝擊下，師生共同努力的成果，包括一系列3D模型展示、最新的人工智慧演算作品以及交通工具設計。數百件不同媒材作品，包含媒體影片、宗教設計、家具設計、影像平面設計等十大類，為觀眾帶來一場視覺盛宴和思想的啟發，同時體現佛光大學產品與媒體設計系的宗旨：「以人文精神為基石，落實生命、生活、生涯之三生教育理念，培養兼具品德、品質、品味的社會中堅人才。」

開幕典禮嘉賓雲集，包含佛光大學何卓飛校長、傅昭銘副校長、創意與科技學院院長謝元富、產媒系高宜淓主任領銜系上師生、人間福報社長釋妙熙法師、佛光緣美術館台北館主任妙仲法師、藍月芳華藝術創作有限公司藍月執行長等人皆出席為展覽站台。佛光山台北道場滿謙住持，雖無法親臨開幕現場，也特別錄製影像致詞勉勵所有師生，持續在設計的領域上發光發熱！

佛光緣美術館台北館義工合唱團，獻唱人間音緣「師父頌」獻給星雲大師；以及大二同學陳奕仲、潘亮宇帶來的排灣族古謠「思念」，兩段演出為展覽揭開序幕。

佛光大學何卓飛校長首先對入圍紅點設計大獎的同學給予肯定，謝謝老師們不辭辛勞的教學讓同學有這樣的成果。同時也呼應這次平常心的主題，平常在學習的道路上要充滿好三四給品格，勉勵同學們在創作上要給人歡喜、給人方便之中，相信一定會有源源不覺得創作點子與能量，一定會有越來越多造福人類的設計。

人間福報社長釋妙熙法師表示，真的非常感謝何校長把佛光大學帶領的非常好，才能夠帶領同學奮起飛揚！也特別稱讚此次展覽的主題「平常心」，這幾年因為疫情的關係，面臨著世界有很多的起伏跌宕，但同學們在學習的過程中，保持平常心學習，還是能有很好的發揮，也期待大家的作品能結合創辦人的智慧「給人接受」，相信不管是在設計領域，還是為人處事上都能受用無窮。

藍月芳華藝術創作有限公司蘭月總監表示，看到同學們的作品，對於在創意創作領域的前輩來說非常感動！星雲大師創立的佛光大學，而其中產媒系著重在人文設計為基礎、電腦科技微媒體、美學商學為導向，把現代設計的所有方便都涵蓋了，讓同學們能夠在畢業前整合設計領域所需要的能力，期待各位同學們能夠秉持著創作出利人利眾、影響人心的好產品。

本展覽將於5月06日（六）下午2：00至4：00舉辦「麥克筆療癒輕鬆畫」活動，由佛光大學產品與媒體設計學系的林志冠老師親自授課，讓大家學習以簡單的麥克筆技法及觀念快速創作，進入設計表達的領域。此活動將提供給喜愛繪圖的民眾一個體驗與創作的機會。敬請踴躍報名參加，共同享受創作的樂趣！