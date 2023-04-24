響應4月22日世界地球日，百位台、日企業家齊聚東海大學，其中包括東海校長張國恩、雄獅集團董事長王文傑、前全聯實業總裁徐重仁、曼都國際董事長賴淑芬把「清掃」當人生哲學 ! 放下身段，挽起袖子刷便池。此次雄獅集團、全聯等知名企業也到東海求才，指名要東海勞作教育所培育出的優秀學子。

東海大學攜手社團法人台灣美化協會，舉辦「2023美化協會年度清掃學習」，「放低身段，親掃學惜 - 成功從彎腰做起」。(照片/東海大學提供)

勞作教育是培養品格的重要推手，也是企業家們追求的人才特質。東海大學23日攜手社團法人台灣美化協會，舉辦「2023美化協會年度清掃學習」，主題以「放低身段，親掃學惜 - 成功從彎腰做起」，超過500人來自日本及台灣各地知名企業家及社團參與，一同在東海落實「清掃勞作」。最引人注目的是，雄獅集團、全聯、大潤發等知名企業到東海求才，直接面試在東海長年勞作教育下所培育出的人才。參與貴賓包括，東海大學校長張國恩、副校長劉正、台灣美化協會創會理事長徐重仁、台灣美化協會理事長暨曼都國際董事長賴淑芬、雄獅集團董事長王文傑、揚秦國際企業董事長卓靖倫、日本美化協會會長利哲雄、東海勞教長卓逸民、學務長龍鳳娣、公共事務處處長黃兆璽等人參與活動。

東海校長張國恩表示，東海勞作教育行之有年，培育出眾多傑出校友，此次參與活動的雄獅集團董事長王文傑，就是東海的傑出校友。透過此次活動，大家共同彎腰學習，放下身段勞作、掃廁所等日常清潔，親身體會勞作的美好。東海目前也推出勞作4.0，以聯合國SDGs為基底設計，納入環境、社會、文化、生活與生態面向，培養學生參與全球議題，學習以他人的立場處理問題，培養出與人相處共事的能力，這對東海學生的未來生涯有莫大的幫助。

響應4月22日世界地球日，百位台、日企業家齊聚東海大學，放下身段，一齊清掃廁所。(照片/東海大學提供)

台灣美化協會理事長賴淑芬表示，在這次的活動中，東海大學所規劃的勞作教育，非常有創意，其中更加上配套的課程內容，透過小組長解說，讓參與勞作的人有更多新的體悟。台灣美化協會20年來，不間斷地在台灣各地推廣清掃活動，今年意思是親近打掃，親身打掃，慢慢的就能感受到打掃的價值， 敬愛打掃這件事，尊重打掃的人，進而學會珍惜，成為一個感恩惜福的人。今年活動最大特色是透過東海大學校長及教授的規劃協助，引導企業了解大學綠色永續的方法，未來有機會將與東海大學有更多的合作。