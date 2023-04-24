為培養青年對家鄉及生長土地的認同感，鼓勵青年認識地方，教育部青年發展署今（112）年於全國徵選25組「學習性青聚點」，辦理學習性青聚點Dreamer培訓，5月1日開始報名，將各據點多年累積的地方經驗與知識精粹成為在地課程，並提供蹲點實作機會，期與青年一起體驗社區生活，認識在地議題，彼此共學、共創地方可能性，也為青年提供發掘回鄉、留鄉的機會。

今年學習性青聚點Dreamer培訓包括手作體驗、田野調查、聚落文化、風土人文、農食農藝、建築藝術、次文化體驗等課程，如廢墟餐廳(有地股份有限公司)提出「東北台二線的藝術季」，將行動場域觸角從宜蘭延伸到臺灣東北角沿海社區的舊有空間，運用偏鄉社區閒置的破舊空間，打造專屬在地藝術節慶，藉由課程帶領青年進入社區，實地了解「藝術打造村落」的概念。蹲點實作則安排為期近一個月的時間，讓青年實地參與地方藝術節慶活動的規劃、遊程安排及執行工作等，培養青年獨立開發及執行藝術體驗的能力。

長期關注洲美社區土地徵收、文史保存及公民行動的社團法人台灣土也社區行動協會所提出「青年落地．社享田趣計畫」，透過遊戲化體驗設計與社區稻田遊戲設計，促成青銀對話，逐步引導青年認識在地，並規劃超過1個月的蹲點實作，參與完整的遊戲化體驗設計的學習歷程，也提供社區方案(洲美兒童暑期班)進行實作設計與執行。

學習性青聚點-廢墟餐廳「偏鄉搞品牌放大絕」課程，讓學員實際製作稻草掃把。(照片/教育部青年發展署提供

青年署規劃今年新進的學習性青聚點，即有先前「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」的行動團隊，如社團法人大小港邊地方創生協會、鳴個喇叭文化工作室等，透過行動實際參與社區，投入地方發展，協助創生，活化社區並帶來新的改變，進而變身為引導青年從建立基礎觀念、體驗在地、落地實建的可凝聚地方青年的聚點。

Dreamer培訓在地課程鼓勵15-35歲對家鄉有夢想、有憧憬的青年加入，蹲點實作則邀請18-35歲近期已規劃投入在地行動的青年，於5月1日起至報名網站註冊資料（https://changemaker.yda.gov.tw/Lesson），並完成繳納保證金新臺幣500元（完訓後統一退還），即可參與至多5場實體課程，歡迎對地方創生、在地議題有興趣的青年踴躍報名參加；課程連結請參閱「青年社區參與行動」網站（https://reurl.cc/1eqeZY）。