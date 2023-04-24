新北市推動全球公民培力計畫，111學年度有17所公私立高中職參與，4月22日結合2023新北閱讀節「放眼國際、閱讀世界的永續」活動，17校、186位師生扮演青年外交大使，辦理「國際倡議行動成果」展攤，揭示性別平等、全球夥伴關係、永續城鄉等SDGs主題，邀集民眾一齊響應，為永續盡一份心力。

教育局表示，新北市系統性深耕公民培力計畫，各校繼去年底初賽提案後，師生隨即展開國際倡議行動、記錄過程，本次的決賽是以攤位策展，分享倡議成果。青年外交大使們發揮高中生的影響力，引導參與者觀展、討論在地及全球問題，現場互動連連，展現永續精神。

南山高中展開高中生社會責任永續濾鏡行動，學生分享減碳30活動。(照片/新北市教育局提供)

評審走踏各攤，依團隊合作、倡議國際素養的深度、與生活連結度等層面評分，頒發111學年度「全球公民培力-學生國際倡議行動成果」特優獎為三民高中、聖心女中、南山高中；優等獎為新北高中、秀峰高中、北大高中；佳作由中和高中、板橋高中、海山高中。

擔任評審的教育部前參事邱玉蟾表示，新北市鼓勵學生將國際教育所感受到的問題，反思在地生活及與自我的連結，藉由探究與實作，從而提出具體方案。例如:三民高中學生則提出「剩食再造食譜」，減少食物浪費。聖心女中聚焦八里特色景點、廟宇及特產，設計周邊商品與手機大富翁遊戲。而南山高中則推出社會責任永續濾鏡行動，學生分享減碳30活動。三校皆展現學生的影響力，榮獲全球公民培力計畫特優。

秀峰高中推出「He for She性別平等自製繪本」，呼應420性別平等教育日，鼓勵人們對於生活中的性別不平等事件，都應挺身而出。高二學生余湘琪表示，團隊透過閱繪本、資料蒐整、腦力激盪，最終決定自編性別議題繪本，並到東山國小講故事，也籌劃小短劇，讓更多師生理解性別平權。

新北高中發展「財米遊言醬醋茶」桌遊，現場大、小朋友可用遊戲方式，瞭解國家發展及環境保育的拉鋸戰，高二學生郝家寶表示，為了研發這款SDGs國際議題的策略型遊戲，團隊投入心力構思遊戲架構，並以分工合作展現絕佳默契，分組製作卡牌、包裝的美術設計、尋找印製廠商、分工剪裁，成品出爐時，真的非常感動！

聖心女中為八里特色景點、廟宇及特產設計周邊商品與手機大富翁遊戲。(照片/新北市教育局提供)

光仁高中關心板橋區永續發展，繪製友善店家地圖，策展師生也扮演「國際說書人」，和民眾相互提問目前永續發展的問題，共同拋出可行的解決方案。高一學生李睿家表示，能與參與者交流全球的困難，讓我們不斷踏出倡議的腳步。也談到氣候變遷造成的問題，各自分享不同的觀點和尋找解方，共同為美好的世界而努力。

教育局長張明文表示，新北學生串連4月世界地球日及世界閱讀日的理念，藉由閱讀、討論、反思、力行，推出倡議方案，讓環境更美好。期許更多學子以「青年外交大使」自許，多觀察、多閱讀、多行動，發揮影響力，成為營造友善環境的全球公民。