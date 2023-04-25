111學年度全國師生鄉土歌謠比賽決賽已於24日順利落幕，本賽事由教育部指導，國立臺灣藝術教育館主辦，新竹市政府承辦，比賽區分為「閩南語」、「客家」、「原住民」與「東南亞」語系4大語系以及「國小組」、「國中組」、「高中職組」、「教師組」等4大組別，參賽組別年齡橫跨國小學生至學校教職員。111學年度全國總計268個優秀隊伍、1萬2,178名師生參賽，競爭相當激烈，各隊均使出渾身解數來爭取榮譽，為臺灣歌詠出美妙的新人聲。

教育部表示，自89年辦理第一屆全國師生鄉土歌謠比賽至今已逾23年，培養出許多愛唱歌的孩子及優秀的合唱校隊，希望透過合唱的演繹，可以引發師生對母語學習之興趣，並唱出代表臺灣風情與韻味的歌曲，展現臺灣多元語系民族融合的東南亞歌謠，進而深刻認知臺灣多元文化傳承之重要性。

111學年度全國師生鄉土歌謠比賽原民語系國中團體組。(照片/教育部提供)

屏東縣私立南榮國民中學黃美鈴老師用自身的專業及熱忱，深耕臺灣合唱教育近50年，除了指導的學校年年獲得特優佳績外，更培養出許多優秀的新一代合唱指揮。她期許所有老師都能以自身的生活體驗以及人文關懷來教導學生，更期待臺灣的合唱能量能與世界接軌。

國立新竹女子高級中學郭心怡老師表示，該校音樂性社團蓬勃發展，而校內專業練習場地有限，合唱團雖然常無法在專業場地練習，但在團隊共同努力練習下總能得到好成績，她也以此鼓勵所有學生，無論環境如何，只要努力，就能逆境成長，而在全校師生努力下，該校也成為鄉土歌謠比賽的常勝軍。南投縣立民和國民中學張渝姍老師則表示，歷經3年疫情影響，孩子們原本很開心今年終於可以不用配戴口罩演唱，但在準備賽事過程中，A型流感與諾羅病毒相繼大流行，又再次陷入輪流缺席的團練窘境，也許是3年來的磨練，孩子們面對常有三分之一人員缺席的情形下，仍穩定唱出自己的聲音。

臺北市士林區三玉國民小學王宜寧老師表示，參加鄉土歌謠比賽是非常有趣的活動，除了可以教導孩子們學唱母語，加深對本土文化的瞭解與認同，更可將劇情、舞蹈融入演唱中，表演起來大家總是很開心。雲林縣立東仁國民中學廖沛瀅老師分享，學校位於雲林縣虎尾鎮，並非客語故鄉，但因為愛唱歌，所以不會客語的學生們每天努力從發音一字一字的練習，最後不但學會客語，也從中學習客家文化。

111學年度全國師生鄉土歌謠比賽客家語系國小團體組。(照片/教育部提供)

教育部表示，為擴大賽後教育效益、分享豐富的藝術學習成果，已委請國立實驗合唱團將於6月起辦理全國師生鄉土歌謠比賽特優團隊聯合音樂會-「天籟之音-媽媽教我的歌」共4個場次，使優秀團隊有更多演出的機會與體驗，並邀請民眾一同體驗臺灣學子美妙的歌聲。音樂會相關資訊，可至國立臺灣藝術教育館及國立實驗合唱團官方網站查詢。