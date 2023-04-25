全國防災總動員暨第11屆校園大會師日前在高雄駁二藝術特區登場，臺南市教育局榮獲「輔導卓越獎」，光復生態實驗小學榮獲進階推廣案防災校園「推廣貢獻獎」；子龍國小、太康國小及西勢國小榮獲防災基礎建置校園「績優學校」，共13所學校獲教育部防災大會師評選肯定。

臺南市長黃偉哲表示，該市對於災害防救工作極為重視，強化各機關跨域協力合作及社會參與，同時亦重視各級學校校園安全及防災教育推廣，校園環境是師生共同生活場域，營造一個友善、溫馨及安全校園是每位師生引頸期盼的，臺南市積極爭取教育部「公立高級中等以下校舍耐震能力改善計畫」，協助各校完成校舍耐震能力改善，預計112年底全數完工，透過校園整體規劃、無障礙設計等，提供師生更優質安全學習環境。本次第11屆校園防災大會師，多數學校受到教育部肯定，深感榮耀，未來將鼓勵各校在防災教育工作上持續落實及深耕。

臺南市教育局榮獲「輔導卓越獎」。(照片/臺南市教育局提供)

教育局長鄭新輝表示，臺南市配合教育部推動防災校園建置工作，鼓勵學校申請「基礎建置」及「進階推廣」，至111年完成全市皆為防災校園，各校平時落實基礎防災工作、防災演練進行融入課程教學及宣導活動，提升師生防災知識、態度及技能。本次評選多達13校獲獎，其中子龍國小結合校園特色自製防災頭套；太康國小以永續發展為主題，運用樂高智慧機器人建立自造基地；西勢國小將防災教育融入課程教學，如數學領域計算最安全逃生路線、國文領域以詩歌敘說地震破壞及後續重建、雙語課程中融入防災知識等，各校結合校園生態，積極推展學校本位課程，將防災教育徹底落實，值得肯定。

另本次活動中，全國22縣市、來自38個學校進階推廣學校及內政部消防署等中央機關共同陳展防災教材教具，以輕鬆有趣方式讓參與民眾能親自體驗及提升防災知能。為使防災教育落實推廣，陳展攤位豐富化，南市當天陳展教具有消防局第七大隊暨南門分隊迷宮彈珠台、永康國小彈珠台、玉豐國小防災轉盤等，參訪民眾參與踴躍，藉由體驗活動，顛覆以往舊有思維，建立新防災觀念。

臺南市消防局南門分隊在本次活動也提供火災避難宣導教具，透過有趣的走迷津道具與現場參觀民眾互動，建立正確的火災避難觀念，同時提醒落實自我保護與加強住宅火災、一氧化碳中毒防範（如家中安裝住警器的重要性，以及使用燃氣熱水器、瓦斯爐、電暖器務必保持通風），並提醒夏日將近，戲水時務必到合法水域及注意自身健康狀況。

教育局補充，臺南市今年參加評選獲得佳績，有賴學校、防災教育輔導團及市府團隊整合，形成緊密的協力夥伴關係，善用縣市資源舉辦各式體驗活動及創新課程，以寓教於樂方式推廣校園災害防救的學習，未來將持續發展在地化遊學課程，充實本市防災校園多元量能。