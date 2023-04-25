臺北市立成功高中為慶祝創校101週年校慶，將於112年4月28日舉辦「成北籃球交流賽」，活動當天邀請北一女中籃球隊一同參與，為成功高中創校101週年校慶揭開序幕。此次友誼賽除了兩校的親師生加油團外，還邀請了成功高中校友知名體育主播田鴻魁擔任本場賽事主持人，中場休息時，成功高中備受歡迎的學生社團手語社也將進行表演，為選手加油打氣。百年名校最強高中男女籃球隊友誼賽精彩可期。

北一女中籃球隊在100學年度奪得校史首座高中籃球聯賽HBL女子組冠軍，今年表現仍然非常優秀，最終榮獲HBL女子組亞軍。與此同時，成功高中籃球隊繼去年參加HBL高中聯賽創下校史紀錄，晉級全國12強後，今年再度追平紀錄。這兩所學校的籃球隊皆未設置體育專班，學生均就讀一般班級，使其在進行完整學科學習的同時，也能與同儕共同成長、多元探索，培養良好的人際關係，並適性揚才，自由發展。因此，這些學生不僅能夠叱吒球場，爭取勝利的榮耀，也能夠享受正常高中生活的青春歲月，貫徹「文武雙全」的理念，建構並追逐自己的夢想。

臺北市立成功高中為慶祝創校101週年校慶，活動當天邀請北一女中籃球隊一同參與。(照片/成功高中提供)

成功高中籃球隊在蔡君豪教練表示，學生通過不懈的努力鍛鍊球技，持續藉由征戰全國各大型籃球賽事精進實力，即使缺乏企業贊助，仍努力募款以支應龐大的比賽開銷，今年幸得家長會襄助，以簽名球籌得所需經費，順利參賽。

成功高中孫明峯校長提到，球員們總是隨身攜帶書籍，在激烈競賽的空檔依然不忘溫習，展現在學業和球技兩方面皆能取得最佳表現的決心。此外，成功校園中師生對於籃球運動非常熱衷，校長、學務主任和老師亦時常在籃球場上和學生們一較高下，師生都非常支持成功籃球隊，對球員全力奮戰的精神與優異表現深感自豪。