臺北城市科技大學攜手東南旅行社首創「東南旅遊專班」，並以產學合作模式成立城市科大實習旅行社，校方期許未來東南旅行社的專家到校協同教學，且提供學生實習機會，企業從中挑選菁英，為疫情解封後的觀光新市場注入新血。

為了讓觀光人才不斷鏈，城市科大攜手東南旅遊創立「東南旅遊專班」，城市科大校長馮美瑜與東南旅遊副董事長李樹軍代表雙方簽訂產學合作，人才培育計畫正式啟動。

城市科大校長馮美瑜(右)與東南旅遊副董事長李樹軍(左)代表雙方簽訂產學合作。(照片/臺北城市科技大學提供)

城市科大觀光系主任郭名龍表示，旅遊專班及實習旅行社開始啟動後，學校將邀請旅遊業師協同教學，加速培養領隊導遊及國際票務人才，另外與本校長期合作的東海高中校長李滙慈指出，實習旅行社配合相關餐旅觀光經營課程進行實作，結合產學合作，讓學生一入學即成為被企業所需要的菁英。

東南旅遊成立於1961年，服務內容包含國內外團體旅遊、自由行、機票、訂房、票券、郵輪。全台多個門市據點，未來與城市科大合作後，會培訓學生航空訂位、旅遊規劃、導遊領隊能力、顧客服務能力等觀光旅遊業務之實務技能，也規劃同學在東南旅遊實習及就業機會。透過旅遊專班和實習旅行社，學生能夠快速掌握觀光業相關技能，就學即就業，讓學生能夠直接符合觀光業的核心需求，成為市場上搶手人才。