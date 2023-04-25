思覺失調症可以透過職能治療處理。小昕在一年前罹患了思覺失調症，經過治療出院後，雖然幻覺妄想等正性症狀已經改善許多，但他平常都把自己關在家裡，很少與人往來。母親帶他回診時向精神科醫師提出她的煩惱：「醫師，他現在都不肯出門，很多事也都不肯做，怎麼會變這樣？是不是藥吃太多了？」醫師趕緊說明：「像小昕的情形對很多事都缺乏動機，是很典型的負性症狀，這個部分目前的藥物很難有效改善，不過我們可以試試看職能治療。每天讓小昕參加職能治療活動，規律作息並且和其他人互動，這個部分應該會改善許多。」

小昕在參加職能治療活動後，透過每天多元的職能活動，包括運動或體操、有時看到參加美術活動裡很投入、有時外出參觀展覽、也有參加時事講座等，一段時間下來，小昕的臉上笑容變多，在活動中也越來越主動。職能治療強調功能，運用治療活動作為媒介，靈活地為民眾改善生活上的不便；有了醫事專業訓練作為後盾，職能治療師的臨床介入考量了疾病的限制，也常敏銳地察覺服務對象可能潛在的疾病問題，並進行衛教與就醫建議。

職能治療師法修法聯盟表示，醫療專業持續進步，對醫療與健康會有更多探索，醫療專業間的分工會更仔細，而合作也更緊密。如同前面小昕這樣跨專業合作的例子並不少見，像在外科的領域，經過醫師高超的手術進行骨骼神經肌肉的修復，或重建義肢，後續的大量復健無可避免，職能治療師也會是其中重要的角色，如何針對個案的傷病部位與程度，綜合考量個案需求和整體身心狀況，時時調整治療內容，讓個案可以重返職場、生活自理。

職能治療師法修法聯盟表示，醫療專業持續進步，對醫療與健康會有更多探索，醫療專業間的分工會更仔細。(照片/職能治療師法修法聯盟提供)

職能治療師法修法聯盟指出，在兒童領域中，經常是經由醫師仔細地評估診斷，開立與調整用藥，同時搭配職能治療師提供治療活動和教養策略等幫助兒童在課業學習、人際相處和情緒調節等多方面都能穩定發展。這些情境都應驗了良好的醫療專業合作，總能帶來一加一大於二的效果。

職能治療師法修法聯盟說，職能治療師法是二十六年前所制定的，當時是這個專業在臺灣重要的起步，然而經過二十多年來的快速進展，職能治療的服務範圍也越來越廣泛，從傳統的醫療院所到社區及學校體系、從傳統兒童及成人復健到高齡長照服務等。而此次職能治療師法修法欲推動的「非以疾病治療為目的」，正是要讓這些醫療合作的模式可以更密切、更頻繁，讓醫療專業可以共同積極的守護全民健康，不再只有等民眾覺得自己得病才開始接近醫療，而是在民眾的健康亮了警示燈便能夠以醫療專業敏銳地察覺，及早為民眾指出一條安全的道路。

職能治療師法修法聯盟提到，現今修法最大的敵人其實是過去對健康守護的設想太過狹隘，目前聯盟積極與向民眾推廣修法的重要性及邀請連署，截至目前為止個人連署已經超過4萬人且持續增加中，團體更獲得廣大的迴響超過了180個團體連署，職能治療師法修法聯盟也呼籲，讓民眾一起支持職能治療師法修法，醫療專業可以更全面、更積極的合作，屆時全民的健康便是最大的贏家。