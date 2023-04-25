2023年全國中等學校運動會競賽自4月起陸續展開，今年網球項目決賽於台中國際網球中心進行，由玄奘大學負責賽事直播，成員由大眾傳播學系師生組成，團隊不僅要掌握直播技術，還要懂得如何進行專業解說，讓觀眾透過MOESports頻道就能收看精彩賽事播報。

為提升體育項目影響力，教育部體育署推動「大專院校培育運動傳播人才培育計畫」，由大專生組成團隊現場直播全大運與全中運等賽事，藉此培養運動傳播專業人才。玄奘大學已連續2年獲得該項計畫補助，去年第一次加入就以優異表現榮獲體育署頒發「初試啼聲 一鳴驚人」獎，該校直播團隊成立以來由校長簡紹琦親自督軍，從上到下全體動員。計畫主持人陳光紫副教授表示，賽事直播現場壓力真的很大，但學生們能得到專業培訓，對日後的發展一定有所幫助。劉敦瑞老師則指出學生學習如何進行體育賽事播報，並有完整的實務經驗。

玄奘大學直播團隊現場實況。(照片/玄奘大學提供)

本次直播負責字幕與計分工作的大傳系大一學生吳昀庭與林卉薰表示，過去成員都由高年級組成，這次大一就被選上很開心但壓力也很大，過程中一度想放棄，但學長姐不斷鼓勵並且隨時提供協助，才能順利完成工作。同樣是大一就入選的賽事主播翁雲祥也表示，現場播報真的很困難，不但要搞懂網球專業術語，還要知道如何與賽評搭配，更擔心自己播報不理想會被酸民網友砲轟，上場前緊張到吃不下飯，這樣的過程實在是難得又難忘。

玄奘大學簡紹琦校長行前鼓勵直播團隊，頒發獎金。(照片/玄奘大學提供)

一場成功的直播是團隊反覆練習和不斷努力的成果，除了直播工作，團隊成員還拜訪了許多年輕優秀的網球選手，進行近距離拍攝和採訪，以瞭解更多關於網球比賽的知識和專業內容，讓有不同領域年輕人能夠彼此交流、擴大視野，更是這項計畫的可貴之處。

玄奘大學將持續推廣和促進運動傳播的發展，讓更多的人了解和喜愛體育。師生們也表示，未來會繼續努力投入直播訓練，培養實務操作經驗，轉播更多精彩賽事。