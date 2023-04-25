新北市教育局主任秘書丁雅君帶領11所高國中小校長赴加拿大，與高貴林學區進行國際交流，並在該區教育局長Patricia Gartland的見證下，今(25)日與11所加拿大學校簽署姊妹校MOU，未來22校將進行跨國教學合作、學生短期遊學，並以線上、實體雙軌並進，深化姊妹校情誼。

教育局表示，感謝駐溫哥華臺北經濟文化辦事處牽線，促成110年7月與加拿大高貴林學區教育局簽署MOU，並在該學區國際營運與招募處處長李宏順(Douglas Lee)協助下，讓本次教育參訪團成行。11所參與學校為中和高中、三民高中、永平高中、清水高中、江翠國中、新埔國中、新泰國中、海山國小、板橋國小、修德國小及成州國小。攜手以跨學制、團隊合作方式，洽談締結姊妹校，未來將推動教師增能、學生交換學習等合作事宜。

加拿大高貴林學區教育局長Patricia Gartland表示，受疫情影響，至今才有機會與新北市教育局進行實質交流，並締結姊妹校，為雙方學校展開新的里程碑。未來可合作國際倡議行動或聚焦專案，以多樣性的跨國學習活動，培養學生的全球公民責任，拓展學校的國際夥伴關係。

新北市11所學校參訪加拿大高貴林學區格蘭依葛高中，研討雙語教學。(照片/新北市教育局提供)

新北市國際教育資源中心、中和高中校長劉淑芬表示，新北市已建立日本、韓國、東南亞及其他國家等四個國際交流學校社群(IEG)，並於112年成立跨學制「全球跨界合作聯盟」，發展新北市國際永續環境責任課程、辦理跨國論壇，新北國際教育蓬勃開展中，期盼邀請加拿大姊妹校加入國際倡議行動方案，共同關注全球議題。

新北市英語教學資源中心、修德國小校長陳俊生表示，本次與加拿大交流，希望藉由雙方締結姊妹校，增加學生運用英語的機會、增加英語學習動機。也希望與姐妹校進行教學合作及文化交流，以營造校園國際化的雙語學習環境。

教育局長張明文表示，過去四年新北市已締結16國、146校國際姊妹校，為達到2030校校有國際姊妹校的目標，新北市全國首創「全球跨界學校國際交流單一媒合平台」，藉由跨學制「全球跨界合作聯盟」，整合五大洲學習資源，促進學校全球國際交流。此次新北11校簽署姊妹校MOU，締結校數已逾150校，為「2030校校有國際姊妹校」再添拼圖，期盼各校致力於國際教育課程、教學，創造學生更寬闊的學習機會，讓孩子與世界接軌。