國立臺南大學現任校長黃宗顯教授即將於8月1日卸任，經臺南大學校長遴選委員會4月24日開會決議，選出該校副校長陳惠萍教授擔任下一任校長，後續經人事室報請教育部發聘後，將由新任校長領航，再創南大輝煌。

本次南大校長遴選，共有5位候選人參選，歷經治校理念說明及全校教師徵詢意見投票等程序，共有4位候選人獲通過全校徵詢意見同意票數門檻。而南大校長遴選委員會於4月24日邀請4位合格校長候選人出席會議簡報治校理念及接受詢答，之後經充分討論、審慎評估並進行無記名投票，最後由陳惠萍教授獲得過半同意，當選新任南大校長。

陳惠萍教授現任國立臺南大學教育學系教授兼副校長，畢業於國立臺灣師範大學教育研究所博士，歷任中心主任、主任秘書、教務長、副校長等職務，行政資歷完整且成果豐碩，更秉持「一切為南大」的使命感，協助帶領校務前瞻創新，並引導師生共同感受幸福感，極力爭取外部資源，善盡社會責任，未來將帶領南大成為具有在地與國際化創新思維，因應社會變遷且追求卓越的大學。

新任校長陳惠萍教授，經報請教育部同意聘任後，將於112年8月1日就任，帶領南大締造歷史新頁，持續卓越璨燦。