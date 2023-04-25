臺北市112學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選名額，以普幼組教師錄取43名、特幼組教師以錄取15名為原則，初試錄取名額均以甄選名額之3倍錄取，分別依初試成績高低依序錄取普幼組教師129名、特幼組教師45名參加複試；惟普幼組及特幼組教師甄選應考人成績經採計英語能力始達初試錄取成績者，採外加名額。教保員甄選暫定錄取65名，備取名額則視學校或幼兒園出缺情形增額錄取，初試錄取名額由甄選會核定之，以初試成績高低依序錄取參加複試。另甄選會得視112學年度公立幼兒園教師及契約進用教保員實際出缺情形及本次甄選考試成績增減錄取名額。

本次公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選初試採網路報名，報名網址為https://kidsteacher.tp.edu.tw，報名時間自112年4月25日(二)上午9時起至112年4月28日(五)下午3時30分截止，免經初試之應考人則應於112年4月25日(二)至112年4月26日（三）內完成線上報名（審查結果請逕至報名網站查看，不另行通知）。應考人於登錄系統填寫報名資料、列印繳費單並完成繳費後，始完成初試報名手續。有意願報考者請務必詳閱簡章「貳、報名資格」，並自行檢覈是否符合報名資格。

本次公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選初試試題題型皆為選擇題，普幼組教師及教保員考科分為「幼教基本知能」及「幼教專業知能」，成績各佔50％，考生得視需求同時報考(需繳納兩邊報名費)，同時報考者，初試成績將雙邊採計；特幼組教師考科分為「幼教基本知能」及「特教專業知能」成績各佔50％。

複試則依報考類別分別應試，教保員甄選複試採口試方式辦理，教師甄選複試採教學演示及口試方式辦理。為減輕應考人攜帶大量教具往來奔波之辛勞，教師甄選複試所需教學素材由主辦單位統一提供，複試教案則依教育部106年8月1日施行《幼兒園教保活動課程大綱》編寫。

報考資格、報名方式、考試時間、地點等詳細資訊，請至臺北市政府教育局網站（https://www.doe.gov.taipei）查閱臺北市112學年度公立幼兒園教師暨契約進用教保員聯合甄選簡章及相關公告。