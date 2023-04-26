世新大學以頂尖設備、特色辦學品質與卓越教學成果備受各界肯定，昨（25）日臺北市10所搶手的明星高中校長與主任一行人到訪，參觀LVS智能攝製基地、全媒體大樓，並針對校務發展、創新課程、全媒體識讀及科學傳播推廣等方面深度交流，共同期待未來大學端跟高中端增加交流機會，讓更多學生能夠提早了解傳播領域的先進技術與設備。

北一女中首位男校長陳智源表示，每次來到世新大學就刷新腦中印象，對於世新不斷進步與大力投資的態度表示佩服，並認為年輕學子在選擇大學校系的時候，其實可以多方去蒐集資訊，過去大家可能會有國立優先的想法，但沒有留意到很多私校在教學設備的投資、在技術上面的領先，其實都不輸國立，我想這一點是很多今天一起前來的高中校長們非常深刻的體認。

世新大學校長陳清河（左五）為各高中校長與主任導覽全媒體大樓(照片/世新大學提供)

親身參訪顛覆過往印象，一同在世新大學參訪的還有萬芳高中校長劉葳蕤、明倫高中校長洪金英、景美女中校長周寤竹、育成高中校長曾文龍、和平高中校長温宥基、芳和實中校長黃琬茹、數位實中校長賴宏銓、成功高中主任郭佩菁與大直高中主任蔡俊雄，也都不約而同表示要帶學生來世新大學，體驗同步好萊塢的沉浸式虛擬攝製流程。特別的是，行程途中畢業於北一女的世新女子籃球隊球員宋瑞蓁和蔡佑蓮，也來與北一女校長陳智源敘舊，陳智源也感謝世新將兩人照顧得很好，大一就拿到UBA大專籃球聯賽冠軍，同時鼓勵兩人鍛鍊之餘不忘跨域學習。

北一女中校長陳智源（中）與世新女籃宋瑞蓁（左）、蔡佑蓮（右）相見歡(照片/世新大學提供)

世新大學校長陳清河表示，世新雖然沒有體育科系，卻有眾多優秀學生在體壇綻放光彩，榮耀母校。他也特別感謝世新英語暨傳播應用學系主任王毓芝促成此次參訪機會，能讓更多高中學校看見世新的特色與活力。臺北市首間完全實驗中學的芳和實中校長黃琬茹表示，相當佩服世新的師長，很努力地將數位傳播跟其他學門做跨域連結，校方也大力投資設備跟師資，為學生打造更好的課程，希望未來芳和實中有更多學生加入世新的大家庭。

世新大學副校長兼教務長賴正能、副教務長劉峰旭、新聞傳播學院院長阮明淑、教學卓越中心主任陳彥龍等主管也出席接待，與10所高中校長與主任交流合作的可行性，發揮大學社會責任精神，推廣全媒體識讀及深耕科學傳播，期待讓更多高中生發覺自身熱愛的領域，提升個人生涯競爭力。