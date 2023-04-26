南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業主題班」，邀請威可國際廣告股份有限公司董事長張惠蘭蒞校演講，以「創意創造創業」為題，分享創業歷程，張董事長26歲時，僅工作三年即開始創業，並持續努力又創立兩家公司，經營三家公司歷經艱辛與壓力，豐富的經營歷練讓聽講的大學生獲益良多。

南華大學主任秘書胡聲平開場致詞時表示，董事長除了經營威可，同時兼任威鼎整合行銷和威台紙業兩家公司的董事長，是創業有成的女強人，令人十分敬佩。威可公司的slogan「思維國際化視野全球化，威可廣告與時並進」，在終身學習與跨領域的時代如何與時俱進，在張董事長的分享中必能有所收穫。

張董事長提到，26歲時，才工作三年便成立威可，運用30萬購入所有設備，白手起家創業。剛開始經營平面廣告，但發現市場逐漸縮小，便往國際廣告發展，從策略、創意到拍片，將公司經營項目增加擴大。在36歲時，是張董事長事業上最大的轉捩點，初成立威鼎整合行銷，卻有兩位強而有力的同仁離開公司，並帶走不少優秀員工與關係密切的客戶，但張董事長不氣餒，仍用心經營將事業持續壯大。

張董事長不僅盡心經營公司，也用心與員工相處，公司每個月透過慶生會的舉辦，促進同仁之間交流，藉以凝聚向心力，也會和員工們一起經營公司文化。(照片/南華大學提供)

張董事長表示，企業文化的養成，從老闆本身帶起，主管、員工感受到後，也會一起經營公司文化。在商場上與人際關係上的相處，「誠信」是一項要素，正因如此，張惠蘭董事長在與人、企業交際時都很重視誠信，也因此擁有20年交情的合作公司。此外，張董事長不僅盡心經營公司，也用心與員工相處，公司每個月透過慶生會的舉辦，促進同仁之間交流，藉以凝聚向心力。

威可資深助理韓婷伃指出，大家在一天當中滑手機大約會看到1500則廣告，將潛在客戶購買的慾望從0%、20%、40%慢慢提升到下單的行銷過程。除了商品、廣告需要創意，企業的經營更需要創意，但創意不等於kuso，重點是目標客戶是什麼族群，就要以這個族群的能接受、會好奇的方式打入市場。選對溝通管道才能做到有效的溝通，這是達成行銷目標的關鍵。

演講中張董事長與韓資深助理以大量的廣告案例跟大家說明如何協助企業行銷，並打入目標客群，以淺顯易懂的方式讓同學們了解行銷中的小技巧，也分享舉辦活動前需要大量的時間籌備規劃和溝通，更鼓勵大學生在校期間可以多找這類型的工讀機會，將能學習到不同的經驗。在張董事長的分享下，發現許多耳熟能詳的廣告都出自於威可國際廣告，這些產品廣告不僅深入人心，在市場上也佔有一席之地，足見張董事長所帶領的公司團隊不僅為客戶提升知名度更創下最佳的行銷效益。張董事長的創業精神及經營理念值得大學生學習。