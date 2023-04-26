112學年度四技二專統一入學測驗將於4月29、30日舉行，新北市有7,142位考生報名，分為三大考區、七個試場含永平高中、智光商工、亞東科大、致理科大、新北高工、三重商工及新北高中。

教育局特別依四技二專入學測驗中心規定，提醒考生及家長，4月19日開放考場查詢，請務必先行上網查閱；考前一天提早入睡養足精神；4月29日當日早上8時起可前往試場，查看「試場座位表」，了解座位、休息區等；記得攜帶准考證及應試文具，進出考、試場請配合出示准考證；得自主佩戴口罩應試；全面開放冷氣試場並維持適度通風；不開放親友陪考；為確保所有考生應考權益，將另提供自主篩檢陽性考生應考試場。其它相關注意事項請參見入學測驗中心網站公告。

新北市各技術型高中於考前設計多元祈福儀式，鼓舞考生迎向挑戰，為目標堅持不懈。三重商工辦理「傳福氣‧包高中」，高三導師、科聯會學生合錄祝福影片，家長會準備美味可口的包子、糕點、粽子，讓考生大飽口福、信心倍增。更安排傳遞福氣大球活動，學生用心投擲前三志願校名大球，以飽滿的能量邁向金榜。

新北高工舉辦「統測折桂祈福活動」，象徵奪冠登科，比喻高中金榜。也到土城當地知名的福林宮參拜，為文具禮包及祈福小物加持，讓考生能獲得滿滿的好運。(照片/新北教育局提供)

新北高工舉辦「統測折桂祈福活動」，象徵奪冠登科，比喻高中金榜。也到土城當地知名的福林宮參拜，為文具禮包及祈福小物加持，讓考生能獲得滿滿的好運。

復興商工安排象徵「夢想起飛」的氣球緩緩升天，考生在視覺及聽覺的浸潤下，信心滿滿。(照片/新北教育局提供)

復興商工規劃「高三包糕粽祈福活動」，師長們對學子加油打氣，學弟妹送上歌曲與祝福，學校則準備「金榜題名」煎餅。校長陳效宗帶領師長敲鑼，祈祝「一鳴驚人」、並安排象徵「夢想起飛」的氣球緩緩升天，考生在視覺及聽覺的浸潤下，信心滿滿。

鶯歌工商的「吉星高照‧響徹雲霄」活動，為參加112年度統測學生集氣，致贈考生「好彩頭」、「包子」、「粽子」。(照片/新北教育局提供)

鶯歌工商的「吉星高照‧響徹雲霄」活動，為參加112年度統測學生集氣，致贈考生「好彩頭」、「包子」、「粽子」。校長顏龍源表示，活動象徵吉星高照、智慧開竅、考運亨通、考場奏捷、獨占鼇頭、功名及第，並由各班代表逐一上台激勵喊話，期許人人金榜題名。

教育局長張明文表示，新北市與中華未來學校教育學會合作，辦理共通科目語文、數理素養命題學科競賽，提早讓學生練習統測素養考題，奠基學科素養。統測結束後，面對甄選入學等升學管道，教育局將規劃模擬面試、學習歷程檔案健檢等活動，協助技職學子包中心中第一志願，迎向未來。