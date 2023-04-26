1992年義大利羅馬，發生1名18歲少女穿著丹寧牛仔褲遭受性侵害，最高法院法官以丹寧褲過緊，若非同意無法脫下為由，判定性侵為雙方合意，加害者最終無罪定讞。此項判決引起各國廣大抗議，美國洛杉磯NGO「和平勝於暴力」（Peace Over Violence）組織率先發起「丹寧日」活動，從1999年至今，丹寧日已從地方運動擴大成為全球運動，每年4月最後一個週三穿上牛仔褲，意味著聲援「停止檢討受害者」、「打破性侵與性暴力的相關迷思」。今（2023）年「國際丹寧日」為4月26日，中臺科技大學號召全校教職員工生當天穿著丹寧服飾，共同響應「發聲相挺，求助無畏」，以具體行動支持性侵被害者、打擊強暴文化及終止性侵害的決心。

世界丹寧日-發聲相挺，求助無畏。(照片/中臺科大提供)

現代婦女基金會自2017年開始持續呼籲大眾響應丹寧日活動，邀請民眾認識性暴力事件對社會的影響，並採取行動聲援被害者！2023年進一步推出「發聲相挺．求助無畏」校園丹寧日企劃，設計教案活動素材包提供各級學校及機關團體免費索取，期盼透過活動讓社會大眾看見被害者不敢求助的困境，並透過行動響應國際丹寧日，支持被害者復原創傷，共創讓每個人都能求助無畏的安心環境。中臺科大秉持「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」教育理念，除積極培育大健康產業優質人才，近年來更聚焦聯合國永續發展目標（SDGs），配合教育部大學社會責任（USR）計畫，關注社會議題、回應社會需求，積極參與社會公益活動。因此，中臺科大學務處號召全校教職員生共同響應「國際丹寧日」，今日（112/4/26）從校長、教師、行政同仁到各系學生，紛紛穿著黑上衣、單寧牛仔褲到校，以行動支持「發聲相挺．求助無畏」國際丹寧日活動，希望透過全校師生集體的力量，鼓勵被害者勇敢尋求協助。中臺科大陳錦杏校長表示，中臺科大為中台灣知名醫護類科技大學，關心校內師生身心健康之餘，期勉全校師生以關懷、尊重和包容為核心價值，共同創造一個求助無畏的友善環境，讓校園中每一份子均能自由表達意見，免於遭受歧視或排除的恐懼。

世界丹寧日-中臺科大快閃拍照一同響應世界丹寧日。(照片/中臺科大提供)

為因應貧富差距、氣候變遷、性別平權等議題，2015年聯合國啟動「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），提出17項全球政府與企業共同邁向永續發展的核心目標，其中SDGs 5是「實現性別平等，並賦予婦女權力」。中臺科大以聯合國SDGs永續目標為願景、以善盡大學社會責任為核心，積極透過大學社會實踐計畫推動關懷社區與弱勢族群之行動方案，因此，透過響應「國際丹寧日」提供全校師生以具體行動實踐SDGs的機會，讓教職員生理解強暴迷思對性暴力事件的影響、被害人不敢求助的困境，透過行動響應國際丹寧日、翻轉社會迷思，共同實踐SDGs精神，落實性別平等。