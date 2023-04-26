AMT 亞太行銷數位轉型聯盟協會（簡稱 AMT 聯盟）6 日於台北公布台灣2023企業數位轉型新五力（DQI, Digital Quotient Index）調查報告，臺灣企業自評數位 IQ，總平均分數，從去年的 60.9 分，到今年持續成長至 65.97 分，提升 8%。顯示臺灣企業面臨數位轉型之路，雖仍有極大進步空間，但整體都在持續努力的道路上。對比去年發現，數位力自評前段班的行業，領導階層普遍對轉型認知較高，且積極延攬數位行銷人才。數位力較不足的行業別，多因爲人才力下跌所致。意即數位力排名與能否延攬專業數位人才呈現高度正相關。

AMT聯盟創會長高端訓博士分享行銷數位轉型洞見。（攝影/王雅芬）

AMT 聯盟理事長吳秀倫認為，行銷科技才是數位轉型最大關鍵，品牌轉型如從外部銷售開始，較沒障礙也容易取得資源，得到支持。一旦營收提升，大家信心度增加，顧客服務體驗流程改變，可牽動整個組織內部流程改變，最後才有機會進入創新商業模式。整體分數偏低多數企業對數位人才如何組織、培訓，以及數位轉型藍圖佈局策略規劃仍十分茫然，是企業無法落實數位轉型的最主要原因。品牌轉型首應明確訂數位品牌新目標、發展數位轉型 DX 新藍圖、推動雙軌敏捷新組織圖、規劃數位顧客新旅程的行銷科技堆疊圖，強化數位轉型人才培訓力度與數位行銷認證。

AMT 亞太行銷數位轉型聯盟協會教育長黃燕玲（最左）分享公私立大專院校培育數位人才有不同方式。（照片/AMT 聯盟提供）

DQI 是 AMT 聯盟每兩年定期對全台灣企業的行銷數位轉型研究，主要在評估企業品牌轉型的基礎能力與落地執行力。本次調查 300 份企業有效問卷，分類成 6 大產業及 27 個行業別，調查發現，不同產業間行銷數位轉型表現有極大差異：

數位 IQ 表現 四類乙方最高、法人／教育與公國營事業最差

值得深思的是在數位 IQ 表現若以全體企業來看，平均 DQI 得分為 65.97 分，勉強及格的 C 等級，顯示尚有很大的進步空間。若以產業群體排名來看，最差是國營或非營利組織（法人／教育與公國營事業），平均僅 59.28 分，身為作育英才的教育單位與公僕單位竟然不及格，國家行政運作機器是否出了問題呢？

相較去年， 2023年企業數位IQ表現第一名為數位體驗服務業，擠下金融投資業，主因是MarTech產業的蓬勃發展，導致數位人才力此消彼長；生技醫療服務各項表現排名下跌，尤其在數位力為所有產業最低；國營或非營利組織排名下跌2名次，領導力為六個產業最低分，主因未能由上而下的領導力加速轉型新動能。相較去年，餐飲零售服務業（餐飲／零售／觀光／娛樂／服務業）排名上升 2名，主因衝擊最大B2C服務業，疫情不得不加速轉型，快速靈活運用數位銷售工具，進而促進數位能力大幅提升；科技製造業（科技／製造／生產／加工業）排名上升 2名，主因ESG轉型助瀾，自動化流程工具導入提升數位運用能力，銷售力也相對提高。

以各行業的數位 IQ 表現來看，前三名是直銷團購微商、行銷科技業、資通訊業；後三名為流行服飾業、公國營與政府機構、紡織材料業。紡織材料業與公國營機構，連續兩年敬陪末座。透過熱力圖分析，發現直銷團購微商、行銷科技業、資通訊業，因社群銷售、聊天電商大幅成長，數位銷售力表現相當亮眼。

企業新五力熱度圖 數位人才力 為數位轉型首要痛點：

領導力：多數企業對於行銷數位轉型有明確認知，且充分感受到急迫性，但尚未有明確的策略藍圖規劃和目標。其中直銷／團購／微商表現幾乎滿分。

組織力：多數企業內部雖對於數位轉型有一致共識也有編制專責單位，但員工仍未有足夠能力來進行相關工作。其中行銷科技業組織力極強，生物科技業偏低。

數位力：分數高的企業在社群、電商行銷與會員管理都有佈局，且能善用行銷科技與數據作決策依據，但在數位體驗最關鍵的支付與行銷科技工具上，仍不足。

人才力：人才力指數為企業數轉新五力面向連續兩年最低，專業數位行銷奢技人才需長時間養成，企業普遍缺乏專人專責，落實行銷數位轉型相關培訓課程。

銷售力：多數企業數位營收仍未達 30%，各行業在運用行銷科技與業務營運的連結上，沒有產生足夠綜效。

AMT 聯盟創會長高端訓指出，針對企業數位轉型痛點困境，新五力重要程度依序為領導力、組織力、數位力、人才力、銷售力，但執行順序正好相反，企業應從提升外部銷售力開始，而不是優先選擇內部流程。因企業內部不會有人反對提升顧客體驗、創造銷售，畢竟這是企業生存與未來是否能持續領先重要動力。AMT 聯盟教育長黃燕玲也提醒，未來企業可重新定義數位營收來源計算，建立消費者歷程，透過行銷科技開創收入，AMT 聯盟每年公布台灣行銷科技版圖，現已擴張到 359 項工具，企業可從六大構面尋找自己現階段最適合工具。