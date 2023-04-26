夢想淘心室4月26日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請國立暨南國際大學武東星校長跟主持人淘心。武東星校長的父母皆不識字，他為何能一路讀到博士成為大葉大學及國立暨南國際大學的校長？他覺得自己像蘋果，原因是小時後記憶裡的蘋果都是進口的售價高，而且裡面的元素很健康多元又自帶香氣。理工男的思維果然很另類，王曉曉覺得或許這就是腹有詩書氣自華的另一種表現。

武東星校長是國內LED（發光二極體）方面的專家，擁有國內外145項專利，專長領域很威，曾3度獲得國科會傑出技術移轉貢獻獎，與傑出研究獎，其中對國內產業進行技術授權案件達23件。為何不選擇產業而選者學術界?原因純粹的讓 人跌破眼鏡。讀到博士是因為學位已到頂，愛教書是因為從小的志願，會親自打電話給要退學的學生一起解決問題，把帶的研究生當成學術研究合夥人，研究成果與專利與學生一起共享共贏。聊起教學時武東星的眼底有光，耀眼的讓人懷疑這是那位自我介紹時表示他從小是一個木納話少的人嗎？

想知道再次拿下國科會傑出研究獎的武東星是如何在繁重大學校長行政工作之餘，同時兼顧研究工作並取得成果？他的口頭禪是甚麼？做為一位父親面對念音樂的獨子，他說：支持他的夢想，假若他養不活自己我就養他一輩子。更多令人動容的對話都在【曉宇宙】千萬不要錯過。

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