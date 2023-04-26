傑出校友回饋母校傳佳話，健豪印刷總經理張訓嘉為臺灣藝術大學校友，多次捐助圖文系設備及籃球隊經費，關心學子不遺餘力。今日(4/26)再次捐贈母校臺灣藝術大學-圖文傳播藝術學系健豪數位中心電腦教學設備與swissQprint，回饋總額超過千萬，希望能提升系上教學硬體配備，讓學弟妹在資訊科技整合與應用上增加專業知能。

健豪印刷與臺藝圖文系捐贈儀式，在金鐘女演員楊潔玫的主持見證下，由健豪印刷總經理張訓嘉代表捐贈，陳志誠校長回贈感謝狀，感謝健豪印刷作為企業表率，對於系上教學環境的大力支持。

臺灣藝術大學陳志誠校長致詞，表示感謝健豪印刷多年的捐助。(照片/黃彥智攝影)

陳志誠校長致詞時，感謝健豪印刷多年的資助，張訓嘉總經理為業界貢獻良多，也特別感謝圖文系系主任廖珮玲，再次促成這次的捐贈，未來希望健豪與業界先進多指教臺藝大的學子。

另外，針對教學設備的演進，健豪印刷總經理張訓嘉提到「學校設備進步得慢，業界每天都在競爭，老師的教學方式也必須與時俱進，大學教的跟社會所用的必須同步，早期我畢業學以致用時是印刷業，現在是跟資訊業電子業結合在一起，挹注資源，希望與母校師生共同努力進步。」最後，給畢業季同學的建議是，挑選較大與有業界經驗的公司，同學的第一份工作相當重要。

臺灣藝術大學校長陳志誠、健豪印刷總經理張訓嘉在開幕時握手致意。(照片/黃彥智攝影)

健豪印刷以傳統印刷起步多年，後結合科技致力創新，業績逐步以倍數成長，經營得非常成功。此外，公司秉持著「取之於社會、用之於社會」的信念，每年固定捐贈社福團體、政府機關、學術單位等，除了培養後進，更是盡一份企業社會責任。

圖文系系主任廖珮玲表示，健豪印刷詢問系上需求，並在短時間內即備齊所需教學設備，感受公司的高效率與對母校的用心回饋，且對於提升教育品質有正面意義，期盼學生們能朝著資訊化、學術化、國際化與藝術化的理想邁進，進而實現多元、跨領域與終生學習的教育目標。