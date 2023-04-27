佛光山於今年2月發布《星雲大師全集》增訂版395冊，讓各界更深入瞭解大師智慧的廣博。並將《星雲大師全集》增訂版贈予教育單位，鄰近佛光山的義守大學是受贈學校之一；學校於26日舉辦贈書儀式，廣邀請年輕學子一起參與，以現場直播方式開場，場面溫馨活潑。

佛光山慈善院捐贈「星雲大師全集」增訂版395冊給義守大學，期待全校師生透過書籍增長智慧。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠率領一級主管出席佛光山贈書儀式，陳振遠表示，佛光山與義守大學地緣位置接近，星雲大師一生樂於學習且多元跨域，並致力於弘法、慈善、教育與文化，更希望透過教育的力量翻轉年輕世代的未來，大師的精神與理念深深影響所有人，義守大學也特別在圖書館設置「星雲大師專區」，提供給全校師生閱覽使用，希望大家除透過星雲大師全集對於歷史、文化、文學有不同的體驗外，也對生活有更多的體悟。

義守大學學子以直播方式為捐書儀式揭開序幕，活潑的設計橋段，展現學校場域特色與功能，更讓外界驚豔學生的表現。(照片/義守大學提供)

佛光山慈善院院長依來法師表示，星雲大師一生沒有領過一張畢業證書，如何靠著用心學習成就自己，全都紀錄在《星雲大師全集》中，而新增訂版395冊，則是加入史料與文獻，希望透過全套書籍，可以讓義大師生從中增長智慧，也非常謝謝義守大學用心舉辦的贈書儀式，將整個活動現場佈置的相當隆重與溫馨，真的很感動。依來法師也提到，義守大學與佛光山關係相當密切，目前就有三位就讀義守大學的學子，正是佛光山大慈育幼院長大的小孩，無論是佛光山還是義守大學，都是希望藉由教育的力量，翻轉孩子的未來。

義守大學選在全新落成的「新媒體學習創作中心」舉辦贈書儀式，同時為了讓在校生一起共襄盛舉，特別找來「傳播與設計學院」大眾傳播學系大四學生黃怡榛，擔任儀式開場直播主，運用「新媒體學習創作中心」的直播設備與直播室功能，以現場直播方式介紹贈書儀式的登場，活潑的設計橋段，展現義大學子自信與熱情的一面，更讓整個活動充滿青春活力。