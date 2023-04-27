繼去年深獲好評的「尋常 新化果菜市場影像展」，臺南新化數位機會中心數位學習應用績效再獲肯定。由學員拍攝、剪輯的「傳承百年的人情味-這一鍋飯」及「十八嬈蜘蛛精大鬧大目降」2部影片，近日獲文化部國家文化資產網收錄，上架至「文資處文化典藏影音平台」及「國家文化資產網」，為首度收錄由數位機會中心製作之影片，臺南市長黃偉哲肯定新化DOC在深耕數位學習及傳承文化典藏的優異表現。

黃偉哲市長表示，新化大坑尾擔飯擔和大目降十八嬈都是市訂民俗活動，前者是家家戶戶準備鹹飯等古早味料理，提供元宵遶境陣頭及香客吃食，形成特殊的生活及飲食文化；後者是元宵節後三天舉行遶境，象徵掃除蜘蛛精帶來的災禍以求平安的宗教習俗。欣喜見到新化DOC學員打破年齡框架，展現長者運用數位及網路，製作剪輯紀錄片，具備文化典藏永續流傳價值。

教育局長鄭新輝表示，教育部近年鼓勵全國各區數位機會中心發展在地文化典藏，希望透過錄製剪輯影片紀錄各地文化、民俗活動，既能保存文化及再造歷史現場外，更能推廣地方特色。教育部訪視南市執行成效時，發現新化DOC極具發展潛力，值得推廣至全國，加上崑山科技大學南高輔導團的協助，創下全國108所DOC中，第一次有成果影片收錄國家級文化典藏的新紀錄。

新化數位機會中心影像紀錄新化文化。(照片/臺南市政府提供)

新化DOC學員同時也是新化大目降解說員的曾進發表示，能提供收藏多年的新化十八嬈文史資料作為這部影片的主軸，並共同參與製作影片，覺得備感榮幸，更希望能繼續為新化區的文史數位典藏盡一己之力。

承辦新化DOC的大新國小王聖欽校長表示，學校自107年承辦數位機會中心以來，即以保存及傳承新化市定文化資產為志業，陸續有「新化蟀哥逗熱鬧」、「摺疊過去-邁向未來」等4部影片，除提供給區內國中小作為認識家鄉的數位教材，亦透過社區協會及團體廣為運用，成為推動在地經濟的軟實力。