個案考生參加甄選入學須於5月19日至26日參加第一階段報名，至多可選擇6志願校系，經聯合會資格審查通過者，直接通過甄選入學第一階段篩選，再依簡章日程參加甄選入學第二階段報名、上傳（勾選）學習歷程備審資料與指定項目甄試。個案考生因無統測成績，甄試總成績計算將統測占比均分至資料審查項目及到校甄試項目，甄選總成績達該系科一般生正取最低錄取標準後，由聯合會進行就讀志願序分發，以外加名額錄取不設限額。

個案考生參加聯合登記分發入學且經聯合會資格審查通過者，因無統測成績，至多選擇與統測報名同群（類）別之6志願系科，於7月21日至26日簡章個別繳費期間，檢附自傳、讀書計畫及在校歷年成績單等備審資料，向聯合會繳交，經志願系科進行審查評定錄取順位及錄取分數，再由聯合會按個案考生志願序與系科錄取順位進行分發，遇該系科一般生招生名額額滿時，以外加名額錄取不設限額。

招策會主任委員王錫福表示，中央流行疫情指揮中心已公告COVID-19自5月1日起改為第4類法定傳染病，統測考試前仍要注意身體健康，遵守考試規定，順利應試獲取成績參加各類升學管道，以選讀心儀的校系。後續如有相關問題請洽「技專校院招生委員會聯合會」