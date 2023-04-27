為建立永續校園，落實大學社會責任，龍華科技大學響應世界地球日，日前舉辦資源回收設備彩繪裝飾設計競賽、太陽能板、風力及水力各式發電機發電動態展示、垃圾分類資源回收宣導等系列活動，落實隨手做環保，讓校園更清新美麗，展現全校師生對環境守護的決心及具體成果。

龍華世界地球日系列活動，20日於星型廣場盛大舉行，除設置各項再生能源及資源回收攤位，邀請師生及鄰里民眾參加活動抽獎外，會場並陳列各式發電機發電動態展示，讓龍華師生及民眾體驗綠電再生能源充分利用而不浪費，極富教育意義。

響應世界地球日，龍華師生推動永續校園。(照片/龍華科技大學提供)

陳展的太陽能板發電裝置，是運用太陽能板中的光電半導體，接受陽光照射後，將輻射能轉換成直流電，接著再由光伏逆變器將直流電轉換為符合市電頻率的交流電，將產生的電力儲存於電池中，提供電風扇、筆電或手提電子琴電力。

而風力及水力發電機動態展示亦是會場引人注目焦點。尤其化材系蕭瑞昌師生團隊研發的小型水力發電機，曾獲得2021第五屆全國高中職、大專生小水力發電設計比賽大專組冠軍、2020經濟部工業局全國循環創新競賽「循環創意設計組」優勝，展現師生巧思創意與創新研發能量。

會場陳列各式發電機發電動態展示。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大總務長鄭進山表示，學校今年並舉辦美化創意彩繪佈置競賽及行動支持龍華地球日活動，鼓勵同學共同參與設計美化彩繪，裝飾校內垃圾場、資源回收場、垃圾桶、資源回收設施設備等，宣導隨手做環保、落實資源回收分類，讓校園更加清新美麗。

行動支持龍華地球日，師生則以無車行動來宣示節能減碳目的進而營造綠色生活。參加人員當日以手機自拍錄下自己搭乘大眾運輸工具，如火車、公車、捷運、Ubike等20秒鐘影片，上傳影片至LINE群組並參加抽獎。鼓勵大家從日常生活來實踐綠色生活，投資地球，以自然就好來支持地球減碳、永續節能。

鄭進山強調，學校非常重視環境永續，長期推動節能減碳，致力打造綠能校園。學校除了學生活動中心採綠色建築標準建造外，近年來並打造中水雨水回收再利用系統、校園全面更換LED燈具、落實廢棄物減量及資源回收、公文無紙化作業環境，以及屋頂設置太陽能發電系統，建構多元再生能源等方向努力。除了呼應全球推動環境永續訴求，也為全校師生提供更多舒適便利，讓龍華美麗校園環境得以保持，邁向能源安全、環境永續的美好未來。