聖約翰科技大學日前舉辦「為聖約翰而跑暨賢孝樂齡競走」活動，慶祝學校創校56週年校慶，包括賢孝里社區長輩及樂齡大學學員等，共計有308人參加。值得一提的是，視障生吳俊賢同學在中華視障路跑運動協會秘書長蔡銘坤陪跑下，完成3.5公里的路跑行程，以行動證明視障者也能放心地奔跑，感受風與汗水的流動，成為全場矚目的焦點。

聖約翰科大校長張文宇表示，「為聖約翰而跑」是學校的傳統，也是56週年校慶慶祝活動之一。希望透過學生與長輩共同參與的方式，一起來推廣路跑運動，展現友善校園及與社區共存共榮的氛圍。他也說，年紀大了才知道健康的重要，因此期盼大家養成運動的習慣，並留下一個美好且健康的回憶。

張文宇校長（左三）授旗給聖約翰運動代表隊選手，期許他們為校爭光。(照片/聖約翰科技大學提供)

賢孝里里長葉振昌帶領社區近30位長者參與樂齡競走活動，他非常感謝學校每年均邀請社區居民參與這樣的競走活動，讓里民們一起健康與快樂。年紀最長的鄭森妹阿嬤高齡82歲，她表示很開心可以跟年輕學生一起健走，訓練自己的肌力。

樂齡一真視障生吳俊賢同學在學生輔導中心資源教室安排下，由中華視障路跑運動協會秘書長蔡銘坤陪跑。負責照顧吳俊賢同學的賴怡安老師表示，當時聽到俊賢說想要跟班上同學一起參加學校的活動，心想一定要讓他參與到，而且不只是參與，是跟大家做一樣的事！能夠邀請到有著帥氣保羅之稱的蔡銘坤秘書長，來帶領吳同學路跑，真的是非常榮幸。在保羅的繩子帶領下，一路上有陪跑員告知路況、分享周圍風景，為視障者調整路線、調整速度。3.5公里的路線不但全程跑完，也讓許多同學、老師們知道身心障礙者的無所不能。

視障生吳俊賢同學在「中華視障路跑運動協會」帥氣保羅–蔡銘坤秘書長陪跑下，參與為聖約翰而跑活動。(照片/聖約翰科技大學提供)

視障生吳俊賢表示，非常感謝學校給了他新的運動靈魂。他表示，剛開始聽到要路跑，感覺很困難、很累，但是今天有專業的陪跑員在身邊，教導他如何正確跑步，且在過程中體會腳踩在各種材質路面的感覺，加上天氣涼爽，讓他覺得跑步這件事情，好像並沒有想像中的困難。尤其抵達終點的時候，聽到師長們恭喜他完成路跑，讓他很有成就感。因為這次開心快樂的經驗，讓他愛上了跑步，也讓他萌生想要嘗試其他路跑活動的想法。他已經跟陪跑員-保羅約定好，明年再一起跑步，相約明年再見。

休閒運動與觀光管理系李亯和同學是第一位抵達終點的學生，他很感謝學校的精心準備、所有工作人員的用心以及老天爺給個好天氣，才能完成這次比賽，對自己來說，開心和享受活動比名次來得重要許多，將來他會繼續努力，精進自己，讓今後每一刻都在不斷的超越自我。