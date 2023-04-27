4月27日這一天是荷蘭的國慶日，荷蘭同時也是國王的生日，因而稱為「國王節」，臺北市日新國小特別選在今日展開「The Netherlands and me荷蘭文化主題書展」活動。荷蘭在台辦事處譚敬南(Guido Tielman)代表也蒞校親自為學生介紹荷蘭的文化特色，讓學生透過書展中的各項活動及閱讀，對臺灣與荷蘭文化的異同有更深入的體驗與了解。

為了推廣國際多元文化，日新國小辦理為期三週的「荷蘭文化」主題書活動，志工家長們巧手將圖書館入口意象布置成荷蘭航空的飛機，學生領取登機證後進入圖書館展區，在模擬機艙內，聆聽導覽志工敘說荷蘭名畫家梵谷的故事和荷籍童書作家所撰寫的繪本故事。

「聽完故事後，飛機就飛抵荷蘭囉！我們將前往阿克馬司起司市場。」導覽志工摸擬飛機降落荷蘭。在這一關，由荷蘭駐台代表譚敬南(Guido Tielman)為學生介紹為什麼國王節會穿橘色衣服，荷蘭人怎麼吃焦糖煎餅和醃鯷魚，以及荷蘭小學生畢業前需參加的自行車證書考試等文化，透過這些解說，讓學生對於荷蘭有深刻的認識。學生郭沁寧開心的穿上荷蘭傳統服飾和木鞋說：「原來農民的木鞋這麼重，如果有機會去荷蘭，我想買一雙木鞋帶回來送給好朋友，代表他是我最尊貴的朋友。」

荷蘭駐台代表親自為小朋友介紹荷蘭特色文化。(照片/日新國小提供)

展場除了有布置荷蘭與臺灣差異比較的九宮格遊戲，以及荷蘭三大名畫家─梵谷、林布蘭、維梅爾的介紹海報，學生還透過找找看的遊戲，仔細觀看和荷蘭有關的書籍，從中認識荷蘭的建築、節慶、飲食、運河、發明等特色。學生陳宥潔表示：「我覺得梵谷是一位情感豐富的畫家，他的畫作『星夜』超級美，有力的線條、旋轉的天空，很特別。我也喜歡甜甜的焦糖煎餅，我要推薦給爸爸配下午茶咖啡。」

閱讀志工為小朋友介紹荷蘭畫家梵谷的故事。(照片/日新國小提供)

因為荷蘭在台學校於週末借用日新國小的教室上課，學校也有荷蘭籍的學生。學校希望藉由舉辦在地化的國際教育書展，讓學生不僅愛上閱讀，也能對於歐洲文化有深入的理解。荷蘭駐台代表譚敬南 (Guido Tielman) 非常肯定展覽內容的豐富性與正確性，能讓學生深入認識荷蘭文化。學生謝天皓開心的說：「雖然不一定有機會可以去荷蘭旅遊，但是文化交流的種子已在心中發芽，我和荷蘭籍的學弟妹會很有話聊！」