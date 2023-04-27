新北國際技職旅行團全面開箱，美國、德國、日本、澳洲四大路線全面啟動，新北領先全國規劃多元的國際技職教育活動，今(27)日由教育局副局長劉明超攜手樟樹國際實中、三重商工、鶯歌工商及瑞芳高工師生共同開箱新北國際技職4大航線課程，為2023年技職教育國際化元年正式揭開序幕，全面啟動NewTopWorld世界頂尖人才。

教育局副局長劉明超表示，新北市發布全國首部新北NO.1技職6.0技職教育政策白皮書，以四年8億翻倍投資技職教育，其中規劃國際專業培養全球力的五個行動方案，含括專業英文及職場英文體驗、國際專題論壇、全面技職雙聯學制及首創國際技職領袖人才、金手國際見學等，其中五月已安排金手獎優秀師生至美國、澳洲及日本國際見學，拓展國際視野。

教育局副局長劉明超表示，新北推出全國唯一提供國中生「國際職業試探」及暑假技高生「技職國際產業見學」兩大方案。(照片/新北市教育局提供)

另外，為讓學子從小培養國際素養，更推出全國唯一提供國中生「國際職業試探」及暑假技高生「技職國際產業見學」兩大方案，共計4大航線課程。國際職探課程由樟樹國際實中攜手美國矽谷MetroED教育系統合作，徵選18名新北市國中生，學生須自費，帶隊教師及部分課程由教育局支持，規劃6月10日至6月19日，課程包含藝術、家事、醫護類探索課程及美國產業參訪等，申請報名至5月1日截止，歡迎國中學生踴躍報名參加。

開箱新北4大航線國際體驗活動。樟樹國際實中陳羽凡(左起)、三重商工葉洪廷、教育局副局長劉明超、鶯歌工商陳婉芸、瑞芳高工戴上鈞。(照片/新北市教育局提供)

另一方案為新北市今年首次推出的「暑假技職國際產業見學計畫」，由三重商工規劃以機電技能學習為主軸，徵選20名機械群、動力機械群、電機電子群學生，於8月5日至17日，共計14日至德國學習；鶯歌工商規劃以陶瓷設計學習為主軸，徵選25名設計群學生，於7月8日至13日，共計6日至日本學習。瑞芳高工規劃以跨群科專業學習為主軸，徵選20名各群科學生，於7月16日至26日，共計11日至澳洲學習。

教育局補充，金手國際見學是支持技能優良學生、國際技職領袖人才專案是需長期參與並經審核通過始得取得出國資格。為擴大及普及推動技職教育國際化，同時向下扎根國中國際職探體驗，本次活動皆採徵選方式進行，資格不限競賽獲獎學生，只要符合年齡及就讀科系等規定資格條件即可報名參加，入選學生可獲邀參加行前專業國際教育培訓、返國成果發表培訓及教育局專屬結業證書等，絕對物超所值。如果超過預定人數則將擇優評選，對於本次4大航線有興趣者，請至該校學校網站查詢。