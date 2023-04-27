為感恩媽媽們的辛勞，今年5月台糖柳營尖山埤渡假村推出「媽的多重優惠」，不僅媽媽本人免門票入園，同行者也可享門票優惠，且與越多「具媽媽身分」的人一起來，門票折扣就越高。母親節當週還有致贈康乃馨的活動，歡迎民眾廣邀自己和別人的媽媽一起來臺南柳營尖山埤渡假村，共同歡度慈暉感恩月。

台糖表示，5月1日至30日無論是帶自己的媽媽、姑姨媽或奶媽，甚至是和住在隔壁的阿嬤一同至柳營尖山埤渡假村遊玩，凡具有母親身分的媽媽們即可免門票入園，且只要有1位媽媽，同行的3名成人即可以120元優待票價入園；有2位媽媽，同行者可享兒童票價100元；若同時有3位以上的媽媽，門票直接打5折（75元）。

此外，凡向柳營尖山埤渡假村預訂5000元以上桌菜，全桌（10）人皆免收門票；預訂8800元以上桌菜，再送6吋母親節蛋糕1個。在母親節當週週末（5月13、14日）用餐，或是在票口前擁抱媽媽，並上臉書打卡分享，媽媽們即可獲得康乃馨1束。

台糖柳營尖山埤渡假村亦推出「慈暉感恩住宿專案」，木屋合家歡家庭房一泊二食只要5299元，該專案含早餐、中式晚餐及蘭花禮盒1組。(照片/台糖提供)

台糖柳營尖山埤渡假村亦推出「慈暉感恩住宿專案」，木屋合家歡家庭房一泊二食只要5299元，該專案含早餐、中式晚餐及蘭花禮盒1組。今年5月就來尖山埤陪媽媽開心過節，共度美好的親子時光。