112年度全國中等學校運動會是年度中學生最重要的運動賽會，於112年4月22日至27日於新竹縣舉辦。臺北市代表隊成績卓越，榮獲134面金牌、111面銀牌、139面銅牌之佳績，總獎牌數達384面，金牌數與總獎牌數皆居全國之冠，金牌數較去年成績增加17面，再創本市參加全中運近10餘年來新高，更囊括19項團體總錦標第一名，計有20人次破/創大會紀錄、2人次破/平全國紀錄，表現十分優異。

臺北市立龍山國中，榮獲國中女子品勢團體總錦標冠軍，獎牌數共獲3金1銀1銅，為本屆跆拳道品勢榮獲獎牌數金牌數最多的學校。龍山國中林暐庭，奪得112年全中運臺北市第一金，與其隊友囊括個人賽、雙人賽及團體賽3面金牌，創下全中運跆拳道品勢新紀錄，繼111年花蓮全中運3金，連霸囊括國中女子所有組別金牌，國中金牌數累積榮獲7面。本屆最強黑馬，龍山國中謝忞佑，國一初次參加全中運，一舉榮獲雙人配對金牌、男子個人銀牌、男子團體銅牌3面獎牌，謝忞佑初生之犢不畏虎，挑戰許多優秀選手脫穎而出！

臺北市立大同高中，於田徑、羽球及競技體操競賽，榮獲9金5銀7銅的佳績。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市立大同高中，於田徑、羽球及競技體操競賽，榮獲9金5銀7銅的佳績，其中柳辰諭選手拿下田徑400公尺金牌，並與隊友合力取得4*400公尺接力銅牌的成績，另於鉛球項目，王訢及陳韋帆選手分別拿下高男組及國男組金牌，陳韋帆選手更以17.23成績破大會紀錄；在羽球競賽，大同高中於國女組及高女組表現優異，在個人賽的部分，高女組單打雙打都拿下金牌，在國女組也拿下女單金牌女雙銀牌的傲人成績，最終拿下雙料團隊錦標的佳績，成績相當亮眼。

柳辰諭選手拿下田徑400公尺金牌，並與隊友合力取得4*400公尺接力銅牌的成績。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市立建國中學於游泳及網球競賽，獲得5金5銀5銅的優秀成績，其中簡立璿選手榮獲100公尺及200公尺仰式雙料金牌，康鈞愷選手拿下200公尺蝶式金牌，兩人並與隊友合力取得4*100混合式接力金牌，成績十分優異。

113年全中運將由臺北市接手主辦，27日在新竹縣舉行全中運會旗交接儀式，在體育署主任秘書呂宏進見證下，臺北市副市長林奕華從新竹縣縣長楊文科手中接下會旗，並向辛苦籌辦本屆賽事的教育部體育署、中華民國高級中等學校體育總會及新竹縣表達感謝，也感謝為了推展學校運動努力奉獻的各位教練，及平時辛勞訓練的選手們，使本屆賽事圓滿結束。臺北市立大學運動藝術學系特技舞蹈組同學擔綱演出接旗表演「夢想啟航」，呈現具有都會性、獨特性與藝術性之高難度特技，展現活力向心、傳遞幸福、推送希望，象徵首都為多元共融、築夢圓夢的國際城市。

「飛漾臺北競逐榮耀」，113年全中運在臺北，將展現更多漾的活力，臺北市將秉持賽事經驗與智慧將臺北的熱情與活力，感染給每一位來到臺北市參加全國中等學校運動會的裁判、選手與觀眾。