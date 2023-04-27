玄奘大學攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及新竹就業中心，於4月26日聯合舉辦校園就業博覽會，並由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助參與企業逾30家，總計近1,380個工作機會，提供畢業生多元的就業選擇。

玄奘大學徵才就業博覽會開幕-玄大熱舞社表演。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學2023「校園徵才博覽會」，為職場新鮮人踏入職場的第一步；開幕式由簡紹琦校長與出席貴賓新竹市政府勞工處林柏志副處長、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心胡伯堯主任等親蒞臨現場，給予學生叮嚀與祝福，期盼活動能夠讓學生找到好工作，企業也能找到好人才。

此外，國軍北部地區人才招募中心及跨域科技、教育、餐飲、傳媒、設計等不同領域知名廠商參展，並辦理就業講座及職涯諮詢等活動，提供學生職業探索，以確立職涯發展、學習方向及專業技能充實職能。

玄奘大學簡紹琦校長致詞。(照片/玄奘大學提供)

除徵才廠商參展解說外，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及所屬新竹就業中心、新竹市政府勞工處及原住民族委員會也提供獎勵青年就業諮詢服務，協助學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，藉以掌握求職機會，順利接軌就業。