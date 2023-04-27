臺北私立育達高中於4月26日宣布，為因應未來就業市場的需求，正式開設全臺第一間「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，提供有志於投身寵物經濟與影視產業的學生，搶得就業先機的學習場域。發布記者會中，由臺北育達高中劉育仨校長偕同臺北市政府教育局、醒吾科技大學陳義文校長、三立電視台、東森寵物雲、寵物公園等產業代表共同進行啟動儀式，攜手推動「產學第一、搶得先機」!

據《商業周刊》2022年最新統計，臺灣現在已經有超過200萬隻家庭寵物，已經超越了10歲以下兒童的總人口數（約187萬人）。104人力銀行於2019調查，臺灣寵物經濟市場規模五年內已成長約37%，成為相當有潛力的產業。而依文化部、經濟部、行政院新聞局綜合統計資料顯示，臺灣影視產品(含新媒體)近六年在國內及海外銷售市場，成長了 37.68%。網路媒體產業的人力需求增加了 55.2%。104 人力銀行的調查數據顯示，2022 年起新媒體產業最需要的人才當中，影音製作人的需求量較其他職缺更為突出，顯示出製作數位內容的相關人才是未來新媒體產業發展的重要關鍵。

多媒體設計科「新媒體影視設計實驗班」瞄準產業未來趨勢，培育全方位影視幕後專業人才！(照片/臺北育達高中提供)

臺灣寵物產業龍頭東森寵物雲商品部總美容長劉淑蕙、知名寵物連鎖體系集團寵物公園區域總監邱旭鴻(臺北育達畢業校友)等產業代表，對於臺北育達高中能夠率先成立實驗班都相當期待，未來也會持續推動產學合作，培育更多優秀人才。

臺北育達高中時尚造型科林珈榕科主任提到：「實驗班課程不僅著重在實務技術，更結合市場行銷，未來學生可投身各式寵物業，如寵物美容師、寵物保姆、寵物週邊商品開發設計及行銷人員等。」另外，校方也展示了校內影音團隊的堅強陣容與能力，全場活動硬體、燈光、多機拍攝與剪輯，都由學生一手包辦;多媒體設計科黃柏誠科主任補充：「實驗班除了有完善的硬體設備，亦將邀請醒吾科技大學、世新大學等校的專業講師，以及來自業界的導演、攝影師等專業人員授課，影視設計將著重在幕後技術人員的培育，如：攝影、燈光、剪輯、動畫特效、美術人員……等，都是目前最熱門，也最欠缺人才的領域。」

時尚造型科「寵物造型設計實驗班」結合寵物美容、週邊商品設計及市場行銷經營等專業課程，打造最搶手人才。(照片/臺北育達高中提供)

校長劉育仨表示：「臺北育達高中一直以來，均以掌握潮流趨勢，培育技職達人為宗旨，希望能夠讓更多的學生，及早學習職場技能，在業界成為佼佼者。今年成立「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，是國內第一間以實驗班性質成立的高中，學生將擁有更多的技術訓練與實務課程，我們也特別感謝醒吾科技大學陳義文校長及其他與本校長期合作的科大，期望藉由高職三年完整的專業課程培訓，以及豐富的產學合作資源，為產業投注最關鍵的人才，每位學生在學習之後，都能成為職場即戰力！」

臺北育達高中「寵物造型設計實驗班」與「新媒體影視設計實驗班」，112學年度起開始招生，詳情請查詢學校官網。