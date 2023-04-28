夢想淘心室4月28日【創時空】邀請到是韓文老師也是OPPA&ONNI韓式證件照相館創辦人韓國歐巴金炳秀，他在節目中分享在台灣的創業發想，以及如何熱愛教學與台灣。炳秀歐巴提到他來台灣最初是為了念華語文相關學系，原本計劃畢業後要回到韓國擔任中文老師。但是在教授韓文的過程中，他發現能夠教授自己國家的語言，是一件非常榮幸和特別的事情，特別是每個學期結束學生會寫一封感謝信給他，讓他覺得非常暖心，於是他決定留在台灣擔任韓文老師。

住在台灣的這段時間中，金炳秀某次看到台灣朋友醜醜的證件照後，金炳秀開始思考，想要開設一間韓式證件照像館，幫助更多人能夠拍攝好看的證件照片。他希望讓大家可以拿出自己的證件照時，不會再感到不好意思或是不敢拿出來。此外，他更期望年輕人可以帶著父母一起來拍攝照片，記錄下他們的美好容顏與時光。

節目錄製側拍。(照片/夢想淘心室提供)

因為自已很喜歡狗狗，除了開設像館之外，金炳秀也投入一家寵物用品店。他發現台灣養寵物的人很多，許多人會從韓國購買寵物用品回來台灣使用，因此他開始親自到韓國挑選好看的寵物衣服，讓台灣的寵物主人可以更輕鬆地取得自己喜歡的商品。

聊天過程中，這位像哈密瓜般顏值很高又有裡子的歐巴，熱切表達了對台灣的情感和關注。除了自己的創業之外，他更希望能夠幫助到大家，期待自己在台灣有更多的發展，在節目的最後他用韓文向聽眾問候，展現他對台灣文化和人民的尊重和喜愛。

更多有關金炳秀的創業故事和心路歷程，都在今天的【創時空】節目。

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OPPA&ONNI韓式證件照相館: https://pse.is/4x83t4

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