國立臺南大學戲劇創作與應用學系114級大二學生，將於6月2日19時30分、6月3日14時30分與19時30分於南大榮譽校區D203多功能實驗劇場，6月4日14時30分假灣里活動中心進行口述歷史《不標準答案》劇展表演，希望能將青年世代的心聲和故事，與在地鄉親和長者青銀交流。

《不標準答案》是由三齣短劇組成，分別為《音你而在》、《破繭》及《結家》。在南大戲劇系王婉容教授、林禹緒老師的指導帶領下，三齣短劇全由大二同學自編、自製、自導、自演。透過同學們各自分享與親情、愛情或自我成長有關的親身經歷，再經由課堂上的討論與集體即興創作共同完成劇目，希望能夠透過看戲的過程，帶領觀眾重溫過去的青春時光，也對當下不同階段感到困惑的人生難題，透過青年世代的眼光和故事，產生出不同的靈感去面對或放下。

同學表示，希望能夠透過看戲的過程，帶領觀眾重溫過去的青春時光。(照片/臺南大學提供)

此外，6月4日在灣里活動中心演出並結合王婉容教授主持的「教育部臺南大學跨領域人文社會創新實務鏈結計畫」之豐富地方文化藝文創作展覽，包括南大視覺藝術與設計學系高實珩教授和吳鴻滄老師指導的南大版畫課程―黃金海岸版畫展、董維琇老師指導的藝術教育課程―濱海小學藝術教育展、通識課程葉政忠老師指導的文創與社區課程―社區小旅行導覽摺頁展等，在灣裡地區形成一個具有在地特色和草根文化與青年世代心聲的社區藝術展。

本演出各場次皆為免費索票觀賞，4月28日起開放線上索票（https://forms.gle/yWZusDdS9GRY62uh9），演出當日現場另提供限額票卷，歡迎大眾蒞臨觀賞，也歡迎大眾於6月4日前往灣里活動中心，上午可以觀賞相關展覽，下午則可以索票觀賞《不標準答案》，為灣裡這個美麗的濱海小鎮，掀起藝術的新浪潮。