亞洲臺灣商會聯合總會長陳五福、監事長林在良率領來自16個亞洲國家共40人，26日來臺展開為期2日的參訪，第一站選在經濟部，由部長王美花、經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌、經濟部工業局長連錦漳等相關部會首長接待與座談交流。

亞洲臺灣商會聯合總會來臺參訪，第一站選在經濟部。(照片/簡廷在提供)

陳五福致詞時表示，感謝政府長期以來支持，特別是疫情期間對海外僑台商的關照，而海外僑台商是國力經濟的延伸，今後也會積極為協助爭取「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員國支持臺灣加入該協定，全力為臺灣發聲。

為推動全球經濟發展，陳五福說，有關全球氣候變遷暖化，以及2050零碳排放台商將如何應對，希望政府能夠協助各國各地僑台商給予輔導協助，使傳產順利升級轉型Al數位經濟發展，提升國際競爭力。

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澳門台商聯誼會亞洲臺灣商會聯合總會副總會長簡廷在表示，希望政府輔導傳統產業加速轉型，並奬勵台商返鄉，創造零碳產業ESG永續經濟發展，協同台商跨產業資源整合組織國家隊，目標爭取國際杯零碳永續經濟，並幫助台商創造台灣「ESG未來城—智慧之都」，期望能建立E化生活數位轉型示範園區。

澳門台商聯誼會亞洲臺灣商會聯合總會副總會長簡廷在(右)表示，希望政府輔導傳統產業加速轉型。(照片/簡廷在提供)

簡廷在提到，本計畫的核心理念是藉由創建綠能、低碳生活及數位文化科技環境教育場域，實現過去南島語系文化主題，現代數位文化科技、未來ESG永續經濟發展園區，創建台灣「ESG未來城—智慧之都」項目計畫凝聚台商的資源整合匯集投資三十億，打造百億產值，促進地方經濟發展政府稅收，成就數千人就業商機。他補充，政府支持企業綠色項目，協助台商傳統產業轉型升級，並協助辦理「ESG未來城」專案立項，將能樹立國際零碳經濟發展潛力與競爭力。

中央拜會活動由僑委會協助安排，並由委員長徐佳青、副委員長阮昭雄、呂元榮接見，僑委會科長柯文進，廖雲萱協助，委員長徐佳青在會中就臺灣與亞洲各國關係與臺商發展現況進行交流，並與時俱進將輔導僑台商面對全球ESG零碳排放升級轉型協助永續經濟發展。