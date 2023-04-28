曾為護理師的玉如，因患有思覺失調症，歷經多年復健後開始擔任同儕工作者，也找到她人生的意義和任務。正因為同儕工作者支持的重要性，台灣社會心理復健協會今年（112年）開辦創新職業訓練模式「精神障礙者同儕支持員訓練計劃」，課程規劃包括基礎課程、專業服務核心課程及術科實習等，共計92小時的訓練課程，計畫招募全國精神障礙者參與訓練，以培養與提升擔任同儕支持員素養與能力。

玉如在協會辦理的訓練計畫說明會中，分享她擔任同儕支持工作的四年經驗與想法。玉如表示，她願意一生關懷跟她一樣曾有悲慟、失去盼望的人，特別是當受訪者告訴她「你給我很多鼓勵跟安慰，我很謝謝你」，當她聽到這樣的話就感到很高興。藉由玉如的分享觸動了許多人，最重要的一個先決條件是「你必須願意說關於自己生病的歷史和生活經驗，而且重新整理這些年來，經歷過哪些自我感覺很悲傷或負面的情緒，離開舒適圈，從與其他精神障礙者聊聊近況、關心彼此開始」。

台灣社會心理復健協會理事長張自強。(照片/台灣社會心理復健協會提供)

台灣社會心理復健協會理事長張自強於結訓典禮中表示，該會與台北市身心障礙者自立生活支持服務中心合作開辦的「基礎班20小時」，第一批共計15位來自台北市、新北市、新竹市、高雄市等學員報名參加「精神障礙者同儕支持員訓練計劃」，該訓練課程已獲得衛福部社會及家庭署、臺北市政府社會局認可，完成訓練後即可獲得「同儕支持員職前訓練」的認證，日後將可以透過台北市身心障礙者自立生活支持服務中心，就有機會納入同儕支持員人力系統。下一個階段會試辦的創新職業訓練模式，也就是完成第一階段訓練取得資格的成員，將成為創新職業訓練模式的種子，繼續完成核心課程52小時、實習20小時及實習督導6次等，一起為職業訓練模式進行倡議，建立同儕工作者專業與職業價值定位。

張自強理事長期盼未來同儕支持員是屬於一種專業服務的職業，並轉換為穩定的收入來源，以吸引更多精神障礙者加入推廣自立生活計畫，並且能於各領域廣泛合作與發展。