「2023第六屆芒果要的就是你」湖南衛視芒果TV實習重出江湖，活動報名開跑啦。即日起至5月30日截止報名。只要你對大型節目企劃、新媒體技術操作、內外景節目製作編寫、新聞廣播專業甚至購物台有興趣的大學生、研究生，都有機會到亞洲排名第二的湖南衛視實習。

本次預計招收50名芒果實習生到暑假期間進入湖南廣電各個單位進行實習。(照片/時際創意傳媒提供)

湖南衛視芒果TV製做過各大熱門節目，其中包含「乘風破浪的姊姊」、「聲生不息寶島季」、「爸爸去那兒」、「我是歌手」等膾炙人口的節目。經過多次爭取，湖南衛視攜手中華兩岸文經協會與時際創意傳媒共同打造「2023第六屆芒果要的就是你」活動，本次預計透過海選招收前50強優秀學子自費到芒果電視進行一個月實習交流。實習時間預計於7月-8月暑假期間，獲選學生有機會目睹傳播領域菁英中的菁英，跟著優秀媒體前輩手把手學習，開拓新視野。

本次實習活動將用更專業化的職能分組師徒制度。(照片/時際創意傳媒提供)

「2023第六屆芒果要的就是你」活動，將用更專業化的職能分組師徒制度，和展現媒體實力的選拔機制，招募有想法、有實力的青年學子。本次招募不限科系所，廣納全台對廣播影視、新聞傳媒等相關系所及對傳媒產業有興趣的學生及研究生，其中更包含在台就學(陸生、港澳生)加入實習培訓的行列，希望透過多元學子的參與，讓媒體新血們能夠擁有更多切磋交流機會。更多詳細內容鎖定FACEBOOK粉絲專頁或加官方Line詢問。

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報名表單填寫: https://forms.gle/pkmaFtbNNGT6LBM77