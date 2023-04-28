南華大學文學系與學務處為促進學生跨領域多元學習，日前特別邀請故事工廠編導黃彥霖蒞校演講，以「說一個會發光的故事」為主題，從過去編導的作品到近期新戲《天后》談起，分享說故事的動機與創作歷程，並從自身出發，提及如何實現劇本以及現今臺灣劇團的環境，無論是否對創作或舞台劇有興趣，都希望能用自身經驗幫助參與演講的大學生。

創作經驗豐富的黃彥霖編導，用輕鬆有趣的方式帶領學生步入創作的世界。演講一開始，黃彥霖以音樂劇《妖怪臺灣》為例指出，妖怪並非臺灣本土的名詞或概念，因為好奇、想要釐清，所以開始創作，這也是他創作的初衷，更是許多故事的靈感來源，除了好奇，議題探討與生活也是他多部故事的主軸。像是《Space Boy》（星空男孩）起源自想了解自閉症的世界，便從自閉症家庭的故事中，探討人與人間溝通的問題與可能性。而今年3月在板橋首演的《天后》，則是以知名藝人假死展開懸疑的新故事，當初因為母親的一句話，開始有了關於「怎麼樣才能夠完美」的想法，而有了創作靈感。黃彥霖也用What？Why？ How？ What If？教大家如何檢查創作時故事的內容、主題與理念。

黃彥霖認為，要從故事中感受到興奮或悲傷，這個故事才算完成，希望透過戲劇讓大家不只活過一次，而是能在戲劇中，藉由別人的人生經歷世界、體驗不同的人生，再整理成自己生命的可能性。(照片/南華大學提供)

除了如何創作，黃彥霖認為，要能從故事中感受到興奮或悲傷，這個故事才算完成，故事的力量從來就不只是故事，而是能夠成為生命的一部份，希望透過戲劇讓大家不只活過一次，而是能在戲劇中，藉由別人的人生經歷世界、體驗不同的人生，再整理成自己生命的可能性。黃彥霖鼓勵大學生，在創作時不要被一時的氣餒擊倒，即使是創作經驗多的他，到現在寫劇本的時候也常會質疑自己寫得不好，能力是否不足，他笑道：「不要怕寫不好，只要到了deadline的時候，靈感就會一直跑出來了」。

講座中也透過Q&A的時間，讓大學生提問並與編導互動，黃彥霖也說明目前臺灣劇團以及創作的環境及挑戰，並提醒大家，想完成一部好的作品，除了自己，也仰賴團隊成員共同合作，如同在故事工廠中最常聽見的一句話「做好一件事，一個人就夠了。做好一個事業，需要一群人」，團隊中的合作以及溝通非常重要。一位參與演講的同學表示，本來以為舞台劇沒什麼特別的，透過講座中發現，原來在劇場，也能感受到電影院的震撼。也有同學因此對舞台劇產生興趣，並覺得舞台劇其實也很有趣。黃彥霖以故事工廠Slogan「我們製造感動、製造驚喜、製造有生命的故事」做結尾，也期望講座內容可以讓學生有所收穫並能成為生命中的一部份。